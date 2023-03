Los lenguajes de programación hacen posible que desarrolladores y programadores de todo el mundo creen aplicaciones, servicios online y páginas web. Pero los códigos que mueven dispositivos, programas y tecnologías se pueden escribir en decenas de lenguajes diferentes. ¿Cuál elegir en cada momento?

Las empresas solicitan los servicios de perfiles profesionales que conozcan algunos de los lenguajes de programación que más van a necesitar. No siempre son los mismos pero suelen coincidir. Es más. Comparando miles de millones de líneas de código, consultas online y ofertas de empleo, empresas como TIOBE elaboran listados con los lenguajes de programación más populares. Es decir, los que suelen abrir más puertas laborales.

En el caso de TIOBE, su índice se publica dos veces al año. Un ejercicio práctico para comparar entre épocas y así saber qué lenguajes suben en popularidad y cuáles acaban por caer en el olvido. Una lucha en la que hay mucha competencia y donde siempre surgen nuevos contendientes.

Los lenguajes más demandados en 2023

El índice TIOBE de marzo de 2023 es muy similar a su versión de 2022. Apenas hay cambios en el TOP 10 de los lenguajes de programación que más atención llaman. Para elaborar esta lista, se han analizado las búsquedas relacionadas en buscadores como Google, Bing, Yahoo!, Wikipedia, Amazon, YouTube y Baidu.

La lista la encabeza de nuevo Python, un lenguaje que está tan de moda gracias a su uso en ciencia de datos y en aprendizaje automático o machine learning. Le siguen C, Java y dos variantes del primero, C++ y C#. La familia C, una de las más longevas en lenguajes de programación, sigue estando ahí gracias a su utilización en prácticamente todo: sistemas operativos, software, compiladores…

Por su parte, Java sigue sirviendo a programadores o desarrolladores que necesitan programar rápidamente y para varias plataformas con el mínimo esfuerzo. Además, en los últimos datos ha venido a ser una buena opción para procesamiento de datos complejos y de grandes cantidades de datos en tiempo real. Es un caso similar al de SQL, que más allá de su papel en bases de datos o herramientas web, también sirve para el procesamiento de datos.

Visual Basic permanece entre los lenguajes de programación más populares gracias al apoyo y soporte que ofrece Microsoft para elaborar aplicaciones para sus plataformas. Además, facilita el uso de scripts y se integra con Windows. Y, por último, JavaScript también sigue ahí gracias a su papel en la web actual.

Lenguajes de programación que más suben

Pero a diferencia de otros años, esta lista de lenguajes de programación destaca por las nuevas incorporaciones a los primeros puestos. Es lo que ocurre especialmente con Go, Matlab, Rust, Scratch y Fortran. Y, curiosamente, cada uno tiene motivos distintos para estar ahí.

Go es un lenguaje de programación publicado por primera vez en 2009. Detrás de este lenguaje se encuentra Google. Y su propósito es acabar con la popularidad de C. Si bien todavía le queda camino por recorrer, Go está ya en el TOP 10 del índice TIOBE. En 2022 estaba en el puesto 13 y en 2016 llegó a ser coronado como el lenguaje de programación del año. Ejemplos de desarrollos basados en Go son Docker o Kubernetes.

Matlab pasa del puesto 15 al 12. Su papel es muy relevante en en la representación de matrices, dibujos de funciones, algoritmos y demás elementos matemáticos. En palabras de su empresa propietaria, MathWorks, “es la forma más natural del mundo para expresar las matemáticas computacionales. Las gráficas integradas facilitan la visualización de los datos y la obtención de información a partir de ellos”.

Scratch también ha dado un gran salto. Del puesto 23 del índice TIOBE hasta el 14. Creado en el MIT Media Lab y publicado en 2001, este lenguaje de programación es un proyecto educativo que ha servido en escuelas e institutos para enseñar a programar a millones de niños y jóvenes. Y a diferencia de otros proyectos educativos, sigue siendo un referente gracias a su versatilidad y a que ha sabido adaptarse a las necesidades y nuevas tecnologías.

Mainframe IBM 704. Fuente: Universidad de Michigan

El legado de los lenguajes más veteranos

Fortran y Ensamblador también han avanzado posiciones. Ensamblador sigue siendo un lenguaje de referencia pese a su longevidad. No hay que olvidar que se creó en 1949. Por su parte, Fortran se creó en 1957. Ambos lenguajes fueron el inicio de la programación. Y si seguimos hablando de ellos después de tanto tiempo es porque siguen tan vivos como el primer día. Fortran, en palabras de IBM, “se sigue utilizando a diario en las previsiones meteorológicas con radar Doppler o en estudios atmosféricos y oceánicos, así como en la simulación de nanopartículas, genomas, ADN y estructuras atómicas”.

Ensamblador se sigue empleando para “la manipulación directa del hardware, acceso a instrucciones especializadas del procesador, o para resolver problemas de desempeño crítico”, tal y como explica Wikipedia. También tiene éxito en nichos concretos como la optimización extrema de recursos, código para calculadoras gráficas, algoritmos criptográficos, programas de tiempo real como navegación de vuelo, equipo médico y automatizaciones en entornos delicados.

Por último, el lenguaje Rust también ha escalado muchas posiciones durante estos años. Surgido como una alternativa a C++, en la actualidad es utilizado por desarrollos como Cloudflare, Firefox o Dropbox. También se emplea en Amazon Web Services o en Google Cloud.

