La lista de videojuegos que probarán suerte en el cine y la televisión creció exponencialmente durante los últimos años. Una de las películas que más genera expectación, sobre todo por la repercusión que tuvo el juego en su momento, es la de Gears of War. El filme, que llegará de la mano de Netflix, fue anunciado con bombo y platillo en noviembre del año anterior. Casi medio año después, finalmente la plataforma compartió nuevos detalles del proyecto.

A través de su web, Netflix anunció que la adaptación de Gears of War ha sumado un fichaje de lujo. Se trata de Jon Spaihts, quien también fuera guionista de Dune y Doctor Strange. Sin duda, es una incorporación que será muy bien recibida por los seguidores de la franquicia. Claramente, eleva las esperanzas de ver un largometraje a la altura del Escuadrón Delta.

«Gears of War es uno de los mejores juegos de acción de todos los tiempos, con personajes intensos, un mundo bellamente diseñado y un sistema de combate que refleja la letalidad de la guerra y la importancia de apoyar a tus compañeros de escuadrón. La franquicia quiere ser cine, y estoy encantado de tener la oportunidad de ayudar a que eso suceda», comentó Spaihts.

Netflix recalca que el escritor ya tiene experiencia tratando temas de civilizaciones en conflicto. Lo hizo con Dune, la sobresaliente adaptación del libro de Frank Herbert. Ahora, sin embargo, deberá explorar lo sucedido en el planeta Sera. Los Locust, una raza que vivía oculta en las profundidades, emerge en la superficie para conquistarlo todo.

La humanidad, evidentemente, no se los va a poner fácil. La historia de Gears of War se centra en la figura de Marcus Fenix, un soldado feroz que guía al Escuadrón Delta en una serie de peligrosas misiones. Pero más allá del conflicto bélico con los Locust, la historia también tiene su propio toque emocional al tratar temas como la amistad y el amor.

«Estamos encantados de asociarnos con Jon y el equipo de Netflix para dar vida a Gears of War. Es un maestro en la narración con el talento para crear universos épicos de ciencia ficción, y realmente ama Gears of War. No podríamos pedir un mejor aliado para honrar a nuestra franquicia y ofrecer una historia auténtica a nuestros fans», comentó The Coalition, estudio interno de Microsoft y gestores de la franquicia.

De momento, eso sí, seguimos sin noticias del reparto. Este tema, sin duda, es el que más debate genera entre los fans de Gears of War; principalmente porque el actor más solicitado ya mostró interés en tomar el papel de Marcux Fenix. Hablamos, por supuesto, de Dave Bautista. Dado que en Microsoft últimamente se muestran amigables con sus usuarios, que no nos sorprenda si esta interpretación se hace realidad.

