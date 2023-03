Keanu Reeves, el mítico actor que interpretó a Neo en la saga Matrix, y principal de la franquicia John Wick está dispuesto a ponerse en el papel de Wolverine en el Universo Cinematográfico de Marvel. Lo ha explicado durante un AMA (Ask Me Anything) en Reddit.

Aseguró que no se arrepiente de rechazar ningún rol, pero que sigue interesado en portar las garras de adamantium. «No me arrepiento de nada, pero siempre he querido ser Wolverine», dijo.

Keanu Reeves, que está en plena gira promocional de John Wick 4, siempre ha sido un fan de los cómics de Marvel y DC. Aunque fue Hugh Jackman quien se quedó con el papel, el actor siempre ha manifestado su deseo de ponerse en los zapatos de Logan, que es su personaje favorito, seguido de Batman.

Pero en 2020 el actor aceptó que tal vez ya es muy mayor para interpretar el papel de Wolverine en el Universo Cinematográfico de Marvel. A sus 58 años, es complicado que sea el quien reinicio al personaje. Pero de hacerlo, le encantaría que sea un live action de la versión de Frank Miller.

Keanu Reeves y sus conversaciones con Kevin Feige

Aunque Hugh Jackman volverá a interpretar a la versión de Wolverine que vimos en las películas de X-Men producidas por Fox —antes de la compra de Disney—, aún cabe la posibilidad que Keanu Reeves se encargue de alguna variante del personaje.

En 2019 se confirmó que el actor que tuvo reuniones con Kevin Feige para encontrar el papel adecuado dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. «Hablamos con el durante la preproducción de casi cualquier película que hacemos», dijo Feige en su momento.

«Hemos hablado con el actor sobre cuando y si debería unirse al Universo Cinematográfico de Marvel. No sabemos cuándo ocurrirá. Pero si sucede, queremos hacerlo de la forma correcta». Por su parte, Reeves dijo que «sería un honor», y que «hay algo muy especial en relación a la escala y ambición del proyecto». «Sería fantástico ser parte de todo eso».

De momento podremos ver a Keanu Reeves en el cine, nuevamente, cuando John Wick 4 se estrene el próximo 24 de marzo en cines de todo el mundo.

