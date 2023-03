La tecnología es una de las herramientas más grandes que ha podido crear la humanidad. Si no lo crees, mira el caso de este hombre. Tras encontrarse atrapado en la nieve y sin recepción para avisar a su familia y amigos, esta persona logró ser rescatada gracias a su creatividad, un dron y un teléfono móvil.

El Bosque Nacional Willamette, en Oregón, es conocido por su peligrosidad durante el invierno. Después de todo, sus caminos no están preparados para ser transitados durante esta fecha. Lamentablemente, mientras este hombre se encontraba conduciendo en su moto por una de las zonas del bosque, ocurrió lo indeseable. El vehículo quedó atascado en medio de la nieve, dejando al hombre totalmente aislado en un área remota y de difícil acceso. Así lo comenta la oficina de Búsqueda y Rescate del Sheriff del Condado de Lane.

Por si esto fuera poco, no había recepción en la zona. Así, además de aislado físicamente, también había quedado totalmente desconectado y sin posibilidades de pedir auxilio. Al menos no hasta que se le ocurrió una magnífica idea. Además de su moto y móvil, el hombre cargaba consigo un dron, el cual no tardó en usar para salir de la peligrosa situación.

Salvado por un dron, un móvil y mucho ingenio

Imagen de Julita en Pixabay

Tras esperar en su vehículo un rato, el hombre decidió ponerse manos a la obra para facilitar su rescate. Por esto, ató su móvil sin señal al cuerpo del dron, escribió un mensaje describiendo su situación y ubicación, y pulsó enviar. Enseguida, elevó el dispositivo utilizando su dron para facilitar la búsqueda de recepción que permitiese enviar el mensaje.

La altitud del móvil gracias al dron facilitó que se conectase a una de las torres de telefonía de la zona. De esta forma, el mensaje fue enviado con éxito. Poco después, los equipos de rescate llegaban a la zona para ayudar al hombre a salir de la peligrosa situación en la que había terminado atorado.

Si bien esta historia tuvo un final feliz, existen casos que no terminan tan bien, y es que no todos cargan un dron en el bolsillo. Es por esto que, durante la presentación de su línea de iPhone 14, Apple nos sorprendió con una impresionante tecnología de rescate que ya ha salvado una vida en Alaska. Su nombre es Emergencia SOS, y utiliza los satélites más cercanos a la persona para comunicar su ubicación a los servicios de emergencia. Muy útil en casos como este donde no es posible enviar mensajes o hacer llamadas.

De hecho, Apple ya no es la única. Otras compañías han presentado tecnologías parecidas. Qualcomm, por ejemplo, confirmó que los móviles que utilizasen su procesador Snapdragon 8 Gen 2 tendrían compatibilidad con esta función. Si bien todavía no tenemos un móvil Android con esta característica, Qualcomm confirmó durante el MWC 2023 que ya tenía acuerdos con Nothing, Motorola, Oppo, Vivo, Xiaomi y Honor para lanzarla.

