Un hombre holandés de 41 años se enfrenta a acciones legales por haberse ofrecido como donante de semen en varios países, cambiando su identidad, para superar el número de hijos legalmente permitido. En total, él mismo aseguró a una de las receptoras de su semen que debe tener ya unos 550 vástagos por todo el mundo.

Jonathan M., como le denominan en la prensa holandesa, lleva ofreciéndose como donante de semen desde 2007. Inicialmente lo hacía solo en clínicas de reproducción asistida de su país. No obstante, cuando se supo que había superado el centenar de donaciones, se le incluyó en una lista negra que le obligó a seguir ofertándose por el extranjero.

Dado que ha ido cambiando su identidad, ha sido difícil dar con él. Especialmente porque, en vez de seguir los cauces oficiales de las clínicas de fertilidad, se ofrecía por internet en multitud de países, incluida España. Según explican en un periódico holandés, de este modo llegó a quedar con mujeres de una forma totalmente informal, desplazándose a sus viviendas y donando la muestra en su baño. Ha sido una de estas mujeres quien, al saber la cantidad de hijos que tiene, ha iniciado la demanda. ¿Pero por qué no es legal que alguien tenga tantos hijos?

El límite del donante de semen tiene una explicación

Cada país tiene su propio límite de donaciones para un donante de semen. En España, por ejemplo, este límite está establecido en 6. Existe un registro nacional de donantes, precisamente para evitar que alguien intente superar la cifra donando en varias clínicas. Por eso, Jonathan M. recurrió a Internet, que en España no es una vía legal.

En su país, el límite está en 25, con lo cual también lo superó con creces. ¿Pero a qué se deben estos límites?

En realidad, la explicación es muy sencilla. Básicamente, lo que se intenta es evitar la consanguinidad. Si una persona tiene centenares de hijos, aumenta la probabilidad de que, al ser mayores, sin saberlo tengan descendencia entre hermanos. O entre primos.

Esto, como nos han demostrado multitud de familias de la realeza, verdaderas y ficticias, a lo largo de la historia, supone un problema, por el aumento de la prevalencia de determinados trastornos genéticos.

Sin embargo, Jonathan M. no lo ve así. Según él, sus hijos componen una gran familia y serán muy felices y especiales por ello. Él declara hacer esto por simple altruismo, ya que quiere ayudar a las familias que no pueden tener hijos. Ha señalado que su intención no es ser el hombre con más hijos del mundo. En cuanto a su abogado, ha insistido en la importancia de que esto no salpique a las familias que ya han tenido hijos con su ayuda como donante de semen.

Ya se verá en qué medida se ven afectadas. Lo que está claro es que, a la hora de tener hijos por reproducción asistida, lo mejor es acudir a los cauces legales. Si no, podemos acabar dando con un Julio Iglesias de la donación de semen y tener hijos con cientos de hermanos. Puede parecernos algo indiferente. Pero, a la larga, puede ser un problema para ellos. Lo mejor es tenerlo en cuenta.

