El Universo Cinematográfico de Marvel está pasando por el momento más complicado de su historia. Pero, pese a tantos problemas que rodean a sus más recientes producciones, el fandom sigue esperanzado de que este año se pueda disfrutar una producción de gran calidad; sobre todo por el gran sabor de boca que nos dejó su entrega anterior. Por supuesto, hablamos de la segunda temporada de Loki.

Si bien es la serie de Marvel que más expectación genera en 2023, Kevin Feige y sus dirigidos han preferido mantener en secreto múltiples detalles clave de Loki. Entre ellos, su fecha de estreno. Es un hecho que verá la luz a lo largo del presente año, pero no sabemos el momento exacto.

A pesar de ello, Owen Wilson (Mobius), quien se ha convertido en una de las máximas figuras de Loki junto a Tom Hiddleston, tiene información al respecto. En una entrevista con ET Online, el actor dijo que la segunda temporada podría estrenarse a finales del verano, o bien, hasta septiembre. Pese a no conocer el dato específico, él también da por hecho que no será necesario esperar hasta finales de 2023.

«Creo que llegará a finales del verano o septiembre.»

Si no sueles perderte ninguna producción del Universo Cinematográfico de Marvel, sabrás que la productora ya está preparando el terreno para la segunda temporada de Loki. Sin ir más lejos, la escena poscréditos de Ant-Man y la Avispa: Quantumania deja ver al dios del engaño. El personaje, de hecho, está presenciando —con evidente semblante preocupado— la presentación de un artefacto por parte de Victor Timely, una variante de Kang.

Pero no es el único momento a tomar en cuenta. Cuando la toma de la escena se abre, también aparece Mobius, quien no expresa señales de intranquilidad como su colega.

Loki fue, precisamente, la primera producción de Marvel que profundizó en el multiverso, un fenómeno que sustentará el argumento de la temporada 2. Eso sí, ahora sabemos que Kang El Conquistador está decidido a desatar un caos tras los eventos de Ant-Man y la Avispa: Quantumania.

La segunda temporada de Loki volverá a apoyarse en un reparto de lujo. Más allá de los rostros conocidos, también se debe destacar el fichaje de Ke Huy Quan, quien hace apenas unas semanas ganó el Oscar a «Mejor actor de reparto» por su sobresaliente actuación en Todo a la vez en todas partes.

Un punto curioso es que Ke Huy Quan volverá a participar en una producción que gira en torno al multiverso. Sobre este tema, Owen Wilson expresó:

«La gente estará emocionada [por la aparición de Quan en Loki]. A pesar de que el personaje por el que ganó un Oscar fue genial, creo que a la gente le va a encantar su personaje en Loki.»

Por ahora, se sabe que Ke Huy Quan dará vida a un archivista de la TVA (Autoridad de Variación Temporal, por sus siglas en inglés). Según rumores, su rol en los próximos episodios de Loki será muy importante.

