The Last of Us no se puede considerar una producción cualquiera. Más allá de su éxito en las plataformas de HBO, esta serie marcará un antes y un después en la historia de las adaptaciones de videojuegos. Aquellos que tienen en marcha proyectos similares saben que existe un nuevo estándar de calidad que, al menos, deben mantener si realmente aspiran a ser reconocidos. Los responsables de la película de Ghost of Tsushima son conscientes de ello, y están dispuestos a asumir el reto.

Ghost of Tsushima, como en su momento ocurrió con The Last of Us, no tardó mucho tiempo en convertirse en una franquicia referente para PlayStation. Sus ventas superaron las expectativas y, en los análisis de la prensa especializada, el juego se acercó a la excelencia gracias a su historia entretenida, unas mecánicas jugables muy bien logradas y, sobre todo, un apartado gráfico y artístico que asombra desde el principio.

Por lo tanto, podemos decir que Ghost of Tsushima tiene los ingredientes necesarios para probar suerte en un sector muy diferente, el cinematográfico. Sin embargo, tras The Last of Us, es evidentemente que el proyecto tiene más presión encima. Principalmente, porque al ser una propiedad intelectual de PlayStation, la audiencia espera ver una producción igual de ambiciosa.

Para su fortuna, Ghost of Tsushima está en las mejores manos posibles. El largometraje será dirigido por el mismísimo Chad Stahelski, reconocido mundialmente por ser el cineasta detrás de la saga John Wick.

Ghost of Tsushima pretende mantener el estándar de calidad de The Last of Us

Gracias al reciente estreno de Joh Wick 4, así como a la conversación que sigue girando en torno a The Last of Us, era inevitable cuestionar a Stahelski sobre Ghost of Tsushima.

En una entrevista con el podcast The Post-Credit, el director reconoció que la expectativa alrededor de su adaptación se incrementó debido a la serie de HBO. No obstante, también comentó que The Last of Us es una prueba de que las películas o series basadas en videojuegos pueden ser excelentes cuando se les dedica la debida atención.

«Estamos dedicando esfuerzos y mucho interés debido a The Last of Us. La maldición de los videojuegos a película se ha terminado. Se pueden hacer. Solo debes darles amor y atención.»

Asimismo, Stahelski se mostró esperanzado de que las adaptaciones de videojuegos mejoren sustancialmente a partir de ahora. Debemos recordar que, además de Ghost of Tsushima, el director también se hará cargo de la película de Rainbow Six —si bien la obra original proviene del universo literario de Tom Clancy—.

«Rainbow Six, Ghost of Tsushima… estoy trabajando en ellas. Ambos son proyectos fantásticos que espero lleguen a buen puerto. Pero Ghost, en especial, tiene una historia increíble. Es una película de anti-samuráis. Tiene una gran temática. Creo que Ghost, de entre todas las otras películas de videojuegos en desarrollo, es la que se hará realidad.»

Por desgracia, Sony todavía no define una fecha de estreno para el filme de Ghost of Tsushima. Ni siquiera tenemos información sobre cuándo iniciará su proceso de producción, pero debería estar a la vuelta de la esquina si considerados que PlayStation Studios no quiere quitar el pie del acelerador.

También en Hipertextual: