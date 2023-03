Ben Affleck no anduvo con rodeos al recordar lo traumático del rodaje de La Liga de la Justicia. La experiencia fue, sencillamente, una mierda para el actor y cineasta, quien en una reciente entrevista con The Hollywood Reporter detalló todo lo que salió mal con el largometraje de DC, que posteriormente tuvo su redención de la mano del Snyder Cut.

En cierta medida, no es novedad que La Liga de la Justicia estuvo plagada de problemas. Sin embargo, las palabras de Ben Affleck le dan una connotación diferente a los dramas que rodearon al filme. No solo porque magnificaron sus problemas personales —su alcoholismo, por ejemplo—, sino también porque lo llevaron a cortar los vínculos con el cine de superhéroes, pese a que tenía más compromisos en carpeta vinculados con Batman.

Consultado sobre el caso de La Liga de la Justicia, el actor no tuvo pelos en la lengua. «Esa fue la peor experiencia que he visto en un negocio que está lleno de experiencias de mierda», explicó. Para Ben Affleck, la película estuvo marcada por una combinación de decisiones y situaciones catastróficas. Desde un sinfín de problemas de producción, hasta la muerte de la hija de Zack Snyder, quien se alejó del proyecto y fue reemplazado por Joss Whedon.

Según el actor, se podría enseñar un seminario de todo lo que no se debe hacer en el cine, utilizando a La Liga de la Justicia como ejemplo. Y aseguró que el resultado final le dejó «el más monstruoso sabor de boca».

El trauma de La Liga de la Justicia, en palabras de Ben Affleck

Warner Bros.

El caso de La Liga de la Justicia es uno que ha dejado una profunda marca en Ben Affleck. No por nada, el artista dejó en claro que no volverá a participar en películas de DC, ni aunque James Gunn se lo pida. Y los recuerdos en torno al rodaje de la película que se estrenó en 2017 están lejos de ser felices:

«Hubo una idea de que alguien [Joss Whedon] viniera y dijera: ‘Los rescataré. Haremos 60 días de rodaje y escribiré algo a partir de lo que ya tienen. Tengo el secreto’. Y no era el secreto. Eso fue difícil. Y comencé a beber demasiado. Estaba de regreso en el hotel en Londres, y era eso [beber] o lanzarme por una ventana. Y dije: ‘Esta no es la vida que quiero. Mis hijos no están aquí. Soy miserable’. Quieres ir a trabajar y encontrar algo interesante a lo que aferrarte, en lugar de simplemente usar un traje de goma y estar la mayor parte del tiempo parado frente a una computadora pensando en que si esta porquería sale a la luz, estaremos acabados […]. ‘No quiero participar en esto de ninguna manera. Y no quiero desperdiciar más mi vida, de la cual me queda una cantidad limitada’, pensé».

Lo curioso de La Liga de la Justicia es que, como dijimos al comienzo, tuvo su redención un puñado de años más tarde. Esto ocurrió de la mano del Snyder Cut, el corte del director que se lanzó en 2021 en HBO Max. Dicha versión no solo presentó cambios importantes en materia de producción —especialmente en el apartado de efectos especiales—, sino también mejoras argumentales, cameos y una duración extendida que requirió del rodaje de escenas extras. El resultado final logró una recepción muy positiva tanto del público como de la prensa especializada, y también tuvo un curioso efecto en la filmografía de Ben Affleck.

«Un día [Zack Snyder] me dice: ‘¿Quieres venir a rodar en el patio de mi casa? Y yo estaba como: ‘Mira, Zack, creo que hay sindicatos. Tendríamos que hacer un trato primero’, pero fui y lo hice de todos modos. Y ahora [el Snyder Cut] es mi película mejor calificada en IMDb. Que digan lo que quieran, es la película mejor calificada de mi carrera», explicó.

De todos modos, el éxito de La Liga de la Justicia de Zack Snyder no cambió la opinión de Ben Affleck sobre lo tortuoso de rodar para DC. Recordemos que, además de ponerse en la piel de Batman, el actor y cineasta tenía pautado dirigir una película del personaje. Sin embargo, optó por renunciar a ese plan. «Estoy fuera. No quiero volver a hacer nada como esto. No estoy hecho para ello», aseveró.

