El nuevo color amarillo de los iPhone 14 y 14 Pro no es la única novedad que ha anunciado hoy Apple. La compañía de Cupertino también ha lanzado nuevos colores para las fundas de los modelos de iPhone actuales, incluidos los 14 Pro y 14 Pro Max, así como nuevos colores para las correas Solo Loop, Solo Loop trenzada, las deportivas y las correas Hermès para el Apple Watch.

Son, en total, 16 los nuevos colores de correa que Apple ha lanzado para el Apple Watch Series 3 en adelante. Cuatro de ellos, pertenecen a la Solo Loop, correa disponible por 49 euros: Verde brote, Amarillo Canario, Verde oliva y Niebla lila. La Solo Loop trenzada, cuyo precio es de 99 euros en cambio, se ha actualizado con tres nuevos colores: incluyendo el Verde oliva y Niebla lila que también vemos en la Solo Loop, y un tono llamado Naranja intenso.

La correa deportiva para el Apple Watch, que tiene un precio de 49 euros, ahora está disponible en el Verde oliva y Naranja intenso, y recibe un nuevo tono llamado Azul celeste.

Apple también ha añadido a su catálogo nuevas correas Hermès para el Apple Watch con diferentes estilos. Tres de ellas, las Hermès Casaque, fabricadas en nailon trenzado y en diferentes tonalidades.

La compañía también ha anunciado tres nuevos colores para la correa Hermès de piel Swift: Blanc (blanco), Rose Azalée (rosa), Bambou (verde). Estos colores también están disponibles en los formatos de doble banda.

Las correas Hermès Casaque para el Apple Watch están disponibles por 339 euros, mientras que la de doble banda se puede adquirir por 629 euros. Las versiones de piel se pueden adquirir por 369 euros, mientras que la de doble banda se pueden adquirir por 519 euros.

Apple anuncia nuevas fundas para los iPhone 14 y 14 Pro y un nuevo iPhone en amarillo

Apple, en paralelo, ha anunciado nuevas fundas de silicona para los iPhone 14 y 14 Pro. Ahora están disponibles en amarillo canario, verde oliva, azul celeste y lirio. Todas ellas, a un precio de 59 euros. Son, además, compatibles con MagSafe.

Además de las nuevas correas para el Apple Watch, reiteramos, Apple nuevo color amarillo para los iPhone 14 y 14 Plus. Este mantiene la parte trasera de cristal en un tono brillante, así como los marcos de aluminio en un acabado mate. Conserva, por supuesto, las mismas prestaciones que los iPhone 14 y 14 Plus que la firma anunció el pasado mes de septiembre. También su precio: de 1.009 euros en el caso del modelo base, y 1,159 para la versión Plus. Ambas variantes se podrán adquirir a partir del 10 de marzo.

