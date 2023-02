Twitter sigue en problemas. Parece que los últimos cambios de Elon Musk y la llegada del Twitter Blue renovado (y disponible en más países) no han ayudado a aligerar los costes de la compañía o aumentar los ingresos. Al menos al punto necesario como para que la red social muestre cierta estabilidad operativa.

En este sentido, según The New York Times, la compañía ha realizado una nueva tanda de despidos. En total, habría salido el 10% del total de la plantilla actual, otros 200 empleados. Parecía que la ronda de despidos había terminado el pasado octubre, pero la compañía ha vuelto a meter la tijera. Y a lo largo de la mayoría de visiones vitales.

Según Reuters, los despidos se han extendido entre los managers de la compañía, los científicos de datos y los ingenieros que trabajaban en los sistemas de machine learning y estabilidad del sitio. Ni Elon ni la propia compañía han lanzado un comunicado actual y la única información actual proviene de fuentes cercanas a la compañía.

Twitter se deshace del 10% de su ya reducida fuerza laboral

Con la salida del 200 empleados, la compañía habría reducido su fuerza laboral en torno a un 10%, puesto que según confirmaba el propio Elon Musk, el mes pasado la nueva Twitter tenía unos 2300 trabajadores después de la reducción masiva que se produjo tras la compra por el CEO de Tesla.

Hasta ahora, la última ronda de despidos masivos se había producido en noviembre, fecha en la que salieron de la compañía 3700 empleados en un esfuerzo de Twitter por reducir al máximo los costes operativos de la compañía. Por el camino, muchos cambios en la forma de operar, salida de muchos anunciantes y un ambicioso plan, el de Twitter Blue, que veremos como se mantiene a lo largo del tiempo.

Sea como sea, el hecho de cobrar por la verificación empieza a ser tendencia en el sector, con Zuckerberg y Meta siguiendo los pasos de Musk, pero su tracción no solo depende de que la masa actual de usuarios de Twitter paguen la suscripción. También atraer nuevos usuarios en un momento en el que, pese a las afirmaciones de Twitter, no parece que vayan llegando. Al menos no en la dimensión que buscaba Elon.

