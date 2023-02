Mark Zuckerberg está lejos de los bandazos de Elon Musk, al menos en la forma de llevar sus redes sociales, pero sí que parece que han encontrado un punto común. Meta ha anunciado que pondrá en marcha un nuevo sistema de verificación para tener el famoso check azul en Instagram y Facebook, a cambio, eso sí, de una suscripción mensual.

El nuevo Meta Verified, que así llama, tiene otras ventajas asociadas. Zuckerberg ha confirmado que los que paguen la verificación tendrán una mayor visibilidad, protección contra la suplantación de identidad, atención al cliente prioritaria y más.

Respecto al precio, habrá que desembolsar $11.99 al mes si te suscribes desde la web y $14.99 por mes si lo haces desde el móvil (un aumento de precio para compensar la comisión de Apple y Google). Esta nueva funcionalidad se implementará en Australia y Nueva Zelanda esta semana, aunque llegará a más países «pronto»:

“Esta semana comenzamos a implementar Meta Verified, un servicio de suscripción que le permite verificar su cuenta con un ID, obtener una insignia azul, obtener protección adicional contra la suplantación de identidad contra las cuentas que dicen ser usted y obtener acceso directo a la atención al cliente. Esta nueva función trata de aumentar la autenticidad y la seguridad en todos nuestros servicios”. Mark Zukerberg en el canal de Meta en Instagram.

Meta Verified se parece a Twitter Blue con las ventajas de Twitch

Además, para los usuarios de las redes sociales en su carácter más personal también incluye algunas otras ventajas de los servicios de suscripción como Twitch. Se ofrecerán stickers exclusivos para Stories y Reels, y también recibirán 100 estrellas gratis por mes, la moneda digital que puede usar para dar propinas a los creadores en Facebook.

No obstante, aunque los usuarios paguen la suscripción, habrá que cumplir una serie de requisitos para poder ser elegible: ser mayor de 18 años y tener una actividad mínima en los servicios de Meta. Y lo más importante: enviar a la compañía una copia del DNI que coincida con el nombre y la foto que tiene en Facebook o Instagram.

Eso sí, la buena noticia es que si ya estás verificado en alguna de las redes sociales de Meta no tienes que hacer nada. Según Zuckerberg, Meta no realizará ningún cambio en las cuentas que ya se han verificado utilizando los requisitos anteriores de la compañía, incluida la notoriedad y la autenticidad. Y no cambiará, como si ha hecho Twitter el mensaje que muestra la razón de la verificación.

De momento las empresas se quedan fuera. Meta ha confirmado, que las empresas no pueden solicitar una insignia Meta Verified (todavía) y que no podrán cambiar su nombre de perfil, nombre de usuario, cumpleaños o foto de perfil sin pasar por el proceso de verificación de nuevo.

