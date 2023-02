Tom Holland podría volver a interpretar a Spider-Man mucho antes de lo pensado. En Hollywood corre el rumor de que el actor regresará a su papel más representativo de una manera sorprendente: integrándose al universo arácnido animado que Sony y Marvel vienen desarrollando, a partir de Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018).

Puede que solo Tom Holland tenga claro qué ocurrirá con su figura dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. Luego de Spider-Man: No Way Home, la continuidad del actor dentro de la franquicia ha propiciado todo tipo de rumores. En un principio, fue él quien descartó la posibilidad de continuar. Sin embargo, al poco tiempo, la maquinaria de relaciones públicas de Disney y Sony se aseguraron de que el actor de marcha atrás a sus declaraciones.

Hace unos meses, sobre la mesa quedó otro rumor: la posibilidad de que Tom Holland había llegado a un acuerdo para una nueva trilogía de Spider-Man dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. Esta información no fue confirmada de manera oficial y, dentro del esquema de producciones, agrupado en la fase 5 y 6 de la franquicia, no hay novedades sobre el personaje. Sin embargo, esto podría cambiar de una manera particular.

Tom Holland, ¿en el Spider-Man: cruzando el multiverso?

De acuerdo con Jeff Sneider, un comunicador especializado en filtrar este tipo de rumores, es probable que Tom Holland aparezca en Spider-Man: cruzando el multiverso (Spider-Man: Across the Spider-Verse), la secuela de Spider-Man: Into the Spider-Verse. Sneider pasó por el programa The Hot Mic y lo explicó así:

«Escuché que parte del retraso (de Spider-Man: Across the Spider-Verse) se debió a querer incluir a Tom Holland en la película. Una de las dimensiones a las que Miles [Morales, el protagonista] podría terminar yendo es una realidad live-action en la que se encontraría con [el Spider-Man de] Tom Holland», Jeff Sneider, en The Hot Mic.

Esto abre despierta varias dudas: ¿cómo sería ese encuentro, teniendo en cuenta que ambos personajes pertenecen a realidades y formatos distintos? De acuerdo con la interpretación de Jeff Sneider, ocurriría lo siguiente: “Supongo que solo será un Miles animado en un mundo de acción en vivo«. Es decir, ambos mundos coexistirían.

No sería la primera vez que esto sucediese en el Universo Cinematográfico de Marvel. Durante Doctor Strange en el multiverso de la locura el protagonista atravesó un buen puñado de realidades, incluyendo una animada. Fue un tramo muy breve de la película, un instante. Lo que sugiere el rumor filtrado por Jeff Sneider representaría una apuesta mayor en este sentido.

La continuidad de Tom Holland en el Universo Cinematográfico de Marvel

El final de Spider-Man: No Way Home ofreció un cierre parcial al personaje y, al mismo tiempo, la posibilidad de comenzar una nueva historia sin prescindir del actor. Es por esto que, cuando se trata de Tom Holland y su interpretación como Peter Parker, hay tantos rumores en circulación.

En la actualidad, el Spider-Man de Tom Holland es la interpretación más conocida —al menos de manera comercial— del personaje. Entonces, no parece tener mucho sentido contratar a otro actor para que interprete el rol, teniendo en cuenta que este sigue activo dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. Esto, a su vez, representa una negociación interna entre los involucrados que, se intuye, no debe ser sencilla.

Date de alta en Disney Plus ahora y ahorra gracias a la suscripción anual, con la que podrás disfrutar de todo su catálogo de series y películas, acceso a los últimos estrenos, al catálogo de Star y a los mejores documentales de National Geographic. Suscríbete a Disney+ y llévate dos meses gratis

Sostener al personaje y al actor sería aportar coherencia narrativa a un relato que está experimentando distintos cambios, sumando nuevos personajes. Por otro lado, mirando hacia el futuro y Avengers: Secret Wars, el Spider-Man de traje negro es una de las principales figuras de ese cómic. ¿Sucederá en la adaptación cinematográfica? Eso, al igual que su aparición en Spider-Man: cruzando el multiverso, está por verse.

También en Hipertextual: