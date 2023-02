De acuerdo a fuentes consultadas por El Financiero y El País, la conversación entre Elon Musk y Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, fue bastante productiva. Ambos llegaron a un acuerdo para que la próxima planta de Tesla se construya en México. El gran dilema sigue siendo, por supuesto, la ubicación elegida. Esta última, de momento, no ha trascendido más allá de las puertas de Palacio Nacional.

Sin embargo, según la información de El Financiero, todo indica que el anuncio formal se hará durante la conferencia «mañanera» del martes 28 de octubre. De esta manera, Elon Musk también tendrá la oportunidad de oficializarlo durante el Investor Day de Tesla, que se celebrará el miércoles 1 de marzo.

¿En dónde se construirá? Es bien sabido que López Obrador, desde la semana anterior, se ha opuesto a que la planta se instale en Nuevo León debido a los problemas de escasez de agua que acarrea la entidad del norte.

No obstante, Elon Musk y Tesla veían a Nuevo León como la opción ideal. No solo por la cercanía con Austin (sede central de Tesla), sino también porque en el estado se encuentra el mayor proveedor de aluminio de la automotriz eléctrica en el continente americano.

Por lo tanto, claramente había una diferencia que necesitaba resolverse tan pronto como fuera posible. Y es que, desde que AMLO se expresó en contra de la construcción de la fábrica de Tesla en Nuevo León, las críticas en su contra no se hicieron esperar. Sobre todo porque el país podía perder la oportunidad de generar miles de empleos y, por otro lado, impulsar la movilidad eléctrica en México.

Nuevo León es uno de los pocos estados de México que tiene un ambicioso plan para impulsar un corredor automotriz eléctrico. La gran apuesta del proyecto, desde luego, es que Tesla se instale en la región, pues este movimiento podría provocar que otras compañías del sector sigan el mismo camino. Tanto los fabricantes de coches eléctricos, como sus respectivos proveedores.

Ahora bien, lo anterior no garantiza que Elon Musk haya logrado convencer a López Obrador de construir la fábrica en Nuevo León. Nadie se atreve a asegurarlo porque, ciertamente, sorprende que el anuncio se realice en una conferencia del gobierno federal, y no de uno estatal.

No debería sorprendernos si el mandatario mexicano logró que Elon Musk desviara su mirada hacia otros territorios del país. O bien, que haya conseguido colgarse la medalla de cerrar la negociación para que Tesla construya su planta en Nuevo León; si bien el estado se ha dedicado a ello desde hace meses.

La semana anterior, el presidente expresó: «Si no hay agua, no, no habría posibilidad [de construir la planta de Tesla], Sencillamente no se entregan permisos para eso, no es factible. No podemos seguir con la misma política».

Por su parte, Samuel García, gobernador de Nuevo León, dijo que el agua no es un problema. Primero, porque el estado es capaz de tratar 3.000 litros por segundo —Tesla no requiere más de 100—. Segundo, porque el gobierno estatal planea trabajar de cerca con la automotriz para evitar una situación de escasez de cara a la población:

«Nosotros vamos a trabajar con Tesla de la mano para que puedan ir aclarando y comprobando que no utilizan agua de consumo humano y que la que utilizan es tratada y es mínima.» Samuel García.

