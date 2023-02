Según la información de Teslarati, Elon Musk tendrá una conversación directa con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), para abordar el tema de la planta de Tesla en Nuevo León. El reporte menciona que la charla puede tener desenlaces completamente distintos. El primero, y más positivo, es que López Obrador autorice la construcción de la fábrica. El otro, que todo se venga abajo; al menos para las aspiraciones del mencionado estado del norte del país.

Elon Musk y Tesla, aparentemente, tenían todo listo para anunciar la construcción de una planta en Nuevo León. Sin embargo, un inesperado obstáculo se cruzó en su camino: el mismísimo presidente Andrés Manuel López Obrador. El mandatario, durante una de sus habituales «mañaneras», dijo que la fábrica no podía estar en un territorio que tiene problemas para abastecer de agua a la población.

Nuevo León, recordemos, sufrió escasez del agua el año anterior. «Si no hay agua, no, no habría posibilidad [de construir la planta de Tesla], Sencillamente no se entregan permisos para eso, no es factible. No podemos seguir con la misma política», comentó López Obrador.

Sus palabras, por supuesto, perjudicaron no solo los planes de Elon Musk, sino también los de Samuel García, gobernador de Nuevo León. Se sabe que el susodicho, desde el año anterior, ha estado dedicando esfuerzos para que Tesla elija a Nuevo León como la sede de su próxima fábrica.

Evidentemente, García no tardó mucho en responder a la negativa del presidente. Prometió que, en caso de seguir adelante con el plan, trabajarán de cerca con Tesla y Elon Musk para evitar que la operación de la fábrica perjudique la reserva de agua destinada a la población:

«Nosotros vamos a trabajar con Tesla de la mano para que puedan ir aclarando y comprobando que no utilizan agua de consumo humano y que la que utilizan es tratada y es mínima.» Samuel García.

García resaltó que Nuevo León tiene la capacidad de tratar más de 3.000 litros de agua por segundo. Además, la planta de Tesla no requeriría más de 100. Por lo tanto, el tema del agua «no será ningún problema», indicó.

Al igual que Elon Musk, la intención de Samuel García era iniciar un contacto directo con Andrés Manuel López Obrador para hablar al respecto. Sin embargo, no hay información que confirme que esa conversación ya se ha producido.

Nuevo León sería la mejor opción para Tesla y Elon Musk

Si bien se ha hablado de que la nueva fábrica de Tesla podría instalarse en otros territorios del país, incluso en Ciudad de México o en estados del sur (istmo de Tehuantepec), los dirigidos por Elon Musk ven a Nuevo León como la localización ideal. ¿Por qué? Por su posición geográfica. Nuevo León está muy cerca de Austin (Texas), donde Tesla posee sus cuarteles generales. La cercanía, desde luego, facilitaría la logística.

Incluso todavía más importante es que, según la información de Samuel García, una empresa de Nuevo León es el mayor proveedor de aluminio para las plantas estadounidenses de Tesla. En consecuencia, una fábrica de la automotriz en el estado del norte no tendría complicación alguna para abastecerse de este metal.

Nuevo León pretende realizar una fuerte inversión para construir su Clúster Automotriz Eléctrico. Además de Tesla, otras empresas interesadas en impulsar la movilidad eléctrica en Norteamérica podrían instalarse en la región. No solo las automotrices, sino también sus proveedores. El despegue del proyecto, por supuesto, depende de la llegada de la compañía dirigida por Elon Musk.

El reporte de Teslarati menciona que el anuncio de la ubicación de la planta de Tesla en México podría hacerse durante el Investor Day 2023, el cual se celebrará el 1 de marzo. Veremos si Elon Musk puede destrabar la situación tras conversar con Andrés Manuel López Obrador.

