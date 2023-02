Rivian se suma al largo listado de compañías que ha comenzado el 2023 con despidos. Según reporta Reuters, el fabricante de coches eléctricos prescindirá de un 6 % de su personal, en una medida que apunta a reducir los costes en medio de un panorama cada vez más complejo para las startups del sector.

El citado medio indica que la ingrata noticia fue informada a los trabajadores de Rivian a través de un correo electrónico firmado por R.J. Scaringe, su CEO. Considerando que la empresa basada en Irvine, California, tiene aproximadamente 14.000 empleados, la medida afectará a unas 840 personas.

Un punto importante a destacar es que, pese a los despidos, no habría cambios en la línea de producción de Rivian. De acuerdo con el informe, la reducción del staff no impactará sobre quienes se desempeñan actualmente en la planta automotriz de Normal, Illinois, desde donde salen sus vehículos eléctricos.

Pero además del anuncio de los despidos, Scaringe aprovechó para remarcar que la reducción de costes es necesaria para que la compañía levante cabeza. Específicamente, para apuntalar la producción de la camioneta R1T y el SUV R1S, así como las entregas de los camiones eléctricos EDV para Amazon. Sin olvidar el desarrollo de la nueva plataforma R2, cuyos primeros vehículos llegarían en 2026.

«Los cambios que anunciamos hoy reflejan esta hoja de ruta enfocada», dijo el ejecutivo de Rivian en el mensaje visto por Reuters. Y aseguró que deben enfocar los recursos disponibles de la compañía en preparar el camino hacia la rentabilidad.

Rivian despedirá a cientos de empleados, en busca de reducir costes

Si bien todavía deben anunciarse públicamente, los despidos de Rivian llegan en un momento clave para la industria de los coches eléctricos: en medio de lo que ya se ha bautizado como una «guerra de precios». Situación que se originó tras la reciente bajada de precios que Tesla anunció para sus coches en China, Europa y Estados Unidos.

Ford le ha seguido el paso a los dirigidos por Elon Musk tras anunciar una reducción del precio del Mustang Mach-E en Norteamérica. Aunque otras automotrices como Volkswagen y General Motors por lo pronto parecen haber optado por mantenerse al margen de medidas similares.

No obstante, el panorama de una lucha cada vez más cruda entre las marcas para ampliar su cuota de mercado con base en grandes rebajas de precios no es promisorio para firmas como Rivian. No olvidemos que el fabricante de coches eléctricos apuntalado por Amazon está vendiendo sus coches a pérdida, y en 2022 no pudo cumplir su meta de producir 25.000 vehículos. A lo que se le debe sumar el complejo panorama macroeconómico y sus efectos sobre la industria automotriz.

El próximo 28 de febrero, Rivian informará los resultados financieros del cuarto trimestre del último año. Allí se verá una imagen un poco más clara de dónde se encuentra parada la compañía que deslumbró a todos en su salida a la Bolsa, pero que sufrió un baño de realidad en los últimos 12 meses.

No olvidemos que uno de los que vaticinó un futuro negro para firmas como Rivian y Lucid fue Elon Musk. A mediados de 2022, el CEO de Tesla opinó que ambas compañías estaban en curso hacia la fatalidad. «A menos que algo cambie significativamente con Rivian y Lucid, ambas terminarán en bancarrota. Están en camino hacia la quiebra. […] Espero que puedan hacer algo. Pero a menos que puedan reducir drásticamente sus costes, están en serios problemas y terminarán en el cementerio como cualquier otra compañía de automóviles, con la excepción de Tesla y Ford», dijo por entonces el magnate.