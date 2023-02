Meta estaría planeando más despidos como parte de su estrategia para reducir los costes de operación. De acuerdo con un reporte de Financial Times, la empresa ha retrasado la finalización de presupuestos de varias divisiones internas, incluida la que trabaja en el metaverso. Algunos empleados mencionaron que no existe claridad sobre lo que se hará este año y adelantaron que habrá nuevos despidos en marzo.

Según las fuentes, existe molestia entre el personal de Meta. A falta de un presupuesto definido, los gerentes no realizan una planeación adecuada y algunos empleados no están trabajando. Las personas que confiaron la información bajo condición de anonimato también dijeron que las decisiones tardan hasta un mes en aprobarse. Ni el metaverso ni la publicidad se salvan, pese a ser dos de las áreas prioritarias de la compañía.

El año de la eficiencia no ha empezado del todo bien para Mark Zuckerberg, considerando que Meta está pagándole a varios empleados por no hacer nada. Los presupuestos, que normalmente se definen a finales del año anterior, siguen siendo una interrogante para gerentes y otro personal. Esta falta de claridad iría en contra de las declaraciones de Zucks, quien confirmó a finales de 2022 que Meta se convertiría en una empresa más ágil y eficiente tras despedir 11.000 empleados y reducir su plantilla en 13%.

Hace unos meses, durante una llamada con inversionistas para presentar los resultados financieros del tercer trimestre de 2022, Mark Zuckerberg declaró que seguirán reduciendo gastos. El CEO de Meta dijo que eliminarán algunas capas de mandos intermedios para optimizar la toma de decisiones. También se habló de implementar herramientas para mejorar la productividad de sus trabajadores.

El «año de la eficiencia» de Meta traerá más despidos

Si bien la empresa reportó una caída en ingresos durante su último reporte de resultados financieros, las acciones se dispararon hasta en 25%. Meta superó por un ligero margen las predicciones de los analistas en áreas clave, como los ingresos publicitarios o el número de usuarios activos diarios. Zuckerberg ha conseguido calmar a los inversionistas con un plan que incluye cierre de proyectos y despidos.

Según Zuckerberg, Meta continuará trabajando en métodos para cumplir con sus hojas de ruta, aunque no teme cancelar proyectos o cerrar áreas. «Vamos a ser más proactivos a la hora de cortar proyectos que no se están desempeñando o que ya no son tan cruciales», dijo su cofundador. Las víctimas más recientes de la restructuración son las pantallas inteligentes Portal y el Meta Watch, el smartwatch con Android que estaba planeado para debutar este año.

Pese a que la fiebre por el metaverso se diluye conforme pasan los meses, Meta sigue pensando en un futuro en el que haremos todas nuestras actividades desde un entorno virtual. La empresa refrendó su interés en esta tecnología y dijo que es una apuesta a largo plazo, mientras que la inteligencia artificial es prioridad en la actualidad. Sobre esto último, Mark Zuckerberg quiere que Meta sea líder en la IA generativa.

La IA es la base de nuestro motor de descubrimiento y nuestro negocio de anuncios, y también creemos que va a permitir muchos productos nuevos y transformaciones adicionales dentro de nuestras aplicaciones

De acuerdo con Zucks, la IA generativa es un área nueva y apasionante con muchas aplicaciones diferentes. La empresa no planea quedarse sentada viendo cómo Microsoft y Google definen el futuro de esta tecnología. Uno de sus primeros proyectos será desplegar herramientas impulsadas por inteligencia artificial para hacer que sus ingenieros se vuelvan más productivos.

