Jonathan Majors tuvo un debut muy promisorio en Loki, pero es en Ant-Man y la Avispa: Quantumanía donde verdaderamente ha podido brillar como Kang el Conquistador. Sin embargo, el destino del actor pudo haber terminado muy lejos del Universo Cinematográfico de Marvel. Y por un insólito motivo: casi se marcha de una reunión con Marvel porque le estaban haciendo esperar demasiado.

Así lo confesó Majors en una reciente entrevista con Vanity Fair, al hablar sobre el desafío de comprometerse por mucho tiempo al nuevo supervillano de las producciones de Marvel Studios.

Consultado sobre si firmar un acuerdo para interpretar al mismo personaje por mucho tiempo le había generado inquietudes, el actor hizo la peculiar revelación.

«Espero que esto no me traiga problemas, pero me fui de mi primera reunión general con Marvel», explicó el californiano. Pero no por diferencias creativas ni nada parecido, sino porque los ejecutivos de la compañía estaban demasiado ocupados para atenderle y prefirió marcharse de la sala para que nadie perdiera el tiempo.

«Esto fue hace mucho tiempo. Acababa de salir de la escuela de teatro, estaba corriendo por la ciudad, y aparecí sentado en una oficina. Me criaron de una manera muy particular y nunca me gustó hacerle perder el tiempo a nadie. Así que entré allí y estaban todos ocupados. Y yo pensé: ‘Se supone que debo estar aquí, ¿verdad?’. La espera se hizo larga y dije: ‘Simplemente me iré. No hay problemas. Solo me marcharé’. Llegué hasta la puerta, pero luego dijeron que [la directora de casting] Sarah Finn iba a venir. Entramos en la habitación y charlamos. Tuvimos una gran conversación, y creo que tres años después hablamos sobre Kang. Ahora ya no hay inquietudes, especialmente por quién es Kang. Cuando dije que sí, teníamos la imagen completa y lo que se está presentando ahora es cohesivo». Jonathan Majors, sobre su relación con Marvel y el rol como Kang el Conquistador (Vanity Fair).

Ciertamente, entramos al terreno de los supuestos. Pero es imposible no pensar que Jonathan Majors nunca hubiera interpretado a Kang el Conquistador si realmente se hubiese «escapado» de aquella primera reunión con Marvel. Para fortuna del actor y el UCM, las cosas terminaron cerrándose de forma positiva.

Kang el Conquistador es la nueva gran amenaza del Universo Cinematográfico de Marvel

Puede que Ant-Man y la Avispa: Quantumanía no sea el inicio más firme para la Fase 5 del Universo Cinematográfico de Marvel, pero el trabajo de Jonathan Majors como Kang el Conquistador ha conquistado elogios unánimes. Y no se trata de un detalle menor, considerando que el Thanos de Josh Brolin dejó zapatos muy grandes por llenar. Algo que quedó a la vista durante el errático desempeño de las series y películas de la Fase 4.

En Marvel Studios son conscientes de que tienen en Jonathan Majors a un diamante en bruto que explotar. El propio Kevin Feige, presidente de la compañía, le dijo a EW que Kang el Conquistador es el villano que mejor ha medido en las proyecciones de prueba preliminares que suelen hacer para familiares y amigos. «Eso es realmente decir algo con una película como esta. Incluso desde el principio, sin los efectos especiales terminados. Jonathan es un efecto en sí mismo», aseguró.

Consultado por Vanity Fair sobre cómo impacta ver los afiches de Ant-Man y la Avispa: Quantumanía con la cara de Kang el Conquistador en primer plano, Jonathan Majors fue contundente. «Vi todas las películas de Marvel y nunca pensé que me elegirían para hacerlo. No me han pedido que cambie mi enfoque de la actuación, que era mi mayor temor. Ver el póster fue probablemente uno de los pocos momentos en los que dije ‘Dios mío, esto no puede ser real’. Soy bastante indiferente. Soy bastante lento para la emoción, pero a partir de eso dije: ‘Oh, estoy preparado'».

Ant-Man y la Avispa: Quantumanía se estrena mañana, 17 de febrero, y ya puedes leer nuestra detallada crítica en Hipertextual.

