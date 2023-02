Desde que Google introdujo las pestañas privadas en su navegador Chrome, millones de personas han podido ver páginas sin dejar rastro en sus teléfonos u ordenadores. De esta manera, te ahorras el tener que borrar cache, cookies y otros elementos que Chrome descarga para que veas un sitio web. Y que por distintos motivos no quieres que dejen rastro. Ahora, además, puedes proteger el modo incógnito con tu huella dactilar.

Esta función está, por el momento, en fase de prueba. Así que no la verás en la Configuración de Google Chrome. Y está pensada exclusivamente para Android. Se llama reauthentication for Incognito, que podríamos traducir como reautenticación para Incógnito. Y de lo que trata es de que cuando hayas abierto una o más pestañas privadas en Google Chrome, si sales y vuelves a entrar a tu navegador para Android, deberás identificarte de nuevo para volver a ver esas pestañas en modo incógnito.

De esta manera, además de no dejar señales de haber visitado determinadas páginas, gracias a las pestañas privadas, evitarás que otras personas las vean si tienen acceso físico a tu teléfono. Sin tu huella no podrán ver esas pestañas aunque las hayas dejado abiertas. Por error o adrede.

Activar la protección de pestañas privadas

Para empezar a usar esta función necesitarás activarla. Como dije antes, se trata de una función experimental. Así que tal vez no esté todavía disponible en la Configuración de Chrome. De todas formas, asegúrate de actualizar Google Chrome en tu dispositivo Android para así disponer de todas las novedades, estén o no a la vista.

Para activar la protección de pestañas privadas con huella dactilar tendrás que abrir una nueva pestaña e introducir la dirección chrome://flags que nos muestra funciones experimentales desactivadas. La que nos interesa la encontrarás buscando incognito y su nombre completo es Enable device reauthentication for Incognito. Pulsa en el botón desplegable que muestra Default por defecto y marca la opción Enabled.

Ahora solo tienes que cerrar Google Chrome y volverlo a abrir en tu Android para ver los cambios aplicados. En concreto, verás una nueva opción en Configuración > Privacidad y seguridad llamada Bloquear las pestañas de incógnito cuando salgas de Chrome. Tan solo tendrás que activarla pulsando en el botón de la derecha. Para desactivarlo, tendrás que repetir el mismo proceso.

Tras volver a reiniciar tu navegador, de ahora en adelante, si abres pestañas privadas, en modo incógnito, cuando salgas de Google Chrome y vuelvas a entrar, te pedirá que te identifiques para desbloquear esas pestañas.

Activar la protección con huella dactilar

Es posible que no utilices tu huella dactilar en tu día a día con tu dispositivo Android. Y eso que sirve para bloquear tu teléfono y aplicaciones tan populares como WhatsApp. En su lugar, tal vez emplees un código PIN, una contraseña o un patrón. Si es así, cuando habilites la protección de pestañas privadas en Google Chrome y vayas a Configuración > Privacidad y seguridad, no podrás activar la función por no tener configurada tu huella.

En su lugar, mostrará la función bloqueada y, debajo, un atajo para configurar la huella dactilar en Android. Pulsa y sigue las instrucciones. El atajo te llevará a Ajustes de Android, en concreto al apartado de Seguridad. Allí verás la opción de huella digital o similar.

Para configurar la huella digital, se te preguntará qué combinación quieres. Es decir, huella digital más una de estas tres posibilidades: patrón, PIN o contraseña. Luego introducimos el patrón, PIN o contraseña y, finalmente, configuramos la huella. Deberás leer las instrucciones que te propone el asistente de configuración, aceptar y colocar el dedo en el sensor para que Android lo detecte. Puede que tengas que hacerlo varias veces hasta finalizar el proceso siguiendo las indicaciones que aparecerán en pantalla. Para terminar, pulsa en Hecho y ya tendrás configurada tu huella dactilar para bloquear tu Android, desbloquearlo y añadir más seguridad a otras aplicaciones compatibles.

Y volviendo al tema que nos ocupa, tras configurar tu huella, deberás volver a Google Chrome y entrar en Configuración > Privacidad y seguridad para activar la protección de las pestañas privadas. Toda precaución es poca cuando se trata del modo incógnito y de acceder a determinadas páginas sin que nadie más lo sepa.

