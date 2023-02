Con el furor por ChatGPT y la inteligencia artificial generativa por las nubes, Elon Musk ha lanzado una fuerte advertencia. La IA es uno de los mayores riesgos para el futuro de la civilización, aseguró el CEO de Tesla y SpaceX durante su participación en el World Government Summit que se lleva a cabo en Dubai.

La afirmación parece un tanto fatalista. Máxime cuando el propio magnate ha sido uno de los fundadores de OpenAI, la startup que hoy está en boca de todos por su chatbot potenciado por el modelo de lenguaje GPT-3. Sin embargo, no es la primera vez que realiza una afirmación de este tipo.

Consultado sobre cómo veía el desarrollo de la tecnología en general en los próximos 10 años, Elon Musk optó por centrarse en la inteligencia artificial. Así fue como soltó una fuerte definición sobre el verdadero impacto que puede tener a nivel sociedad en un futuro no muy lejano.

«Uno de los mayores riesgos para el futuro de la civilización es la inteligencia artificial. Es tanto positiva como negativa. Tiene grandes promesas y grandes capacidades, pero con eso también llega un gran peligro», aseveró Elon Musk. Pero lejos de quedarse en una postura pesimista, el empresario entregó una interesante explicación sobre por qué es necesario no pasar por alto la importancia de la seguridad en el desarrollo de este tipo de tecnologías.

«Creo que la IA es algo por lo que debemos preocuparnos bastante, y mantenernos atentos a su seguridad. Fui parte fundamental en el establecimiento de OpenAI y, por entonces, me preocupaba que Google no estaba prestándole suficiente atención a la seguridad de la inteligencia artificial. […] ChatGPT ha ilustrado a la gente cuán avanzada se ha vuelto la IA. De hecho, la inteligencia artificial ha sido avanzada por un tiempo, simplemente que no tenía una interfaz de usuario que fuera accesible para la mayoría de las personas. Lo que ha hecho ChatGPT es darle una interfaz de usuario a una tecnología que existe desde hace varios años».

Elon Musk, en el World Government Summit.