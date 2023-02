Los futuros iPhone, incluido el modelo plegable en el que estaría trabajando Apple, podrían llegar con una nueva característica candidata a marcar un antes y un después en la industria de los smartphones. La compañía de Cupertino ha publicado una nueva patente en la que detallan un sistema que permitiría interactuar con diferentes partes del chasis del dispositivo para ejecutar algunas funciones que, hasta ahora, solo podemos hacer a través de la pantalla táctil.

La patente, en concreto, describe las principales desventajas de las pantallas táctiles. Una de ellas es el hecho de que la mano del usuario pueda bloquear las imágenes que se muestran en la pantalla al interactuar con ella. Apple también afirma que “las pantallas a veces no son visibles desde ciertas direcciones y pueden ser más pequeñas de lo deseado”. Destaca, además, que si bien la solución de implementar “botones físicos y otros dispositivos de entrada” puede ser útil para “recopilar la entrada de un usuario” y, de este modo, evitar tocar la pantalla, estos son menos convincentes e intuitivos.

La solución, por tanto, es crear un sensor táctil en el cuerpo del dispositivo que permita realizar algunas acciones y así evitar interactuar con el panel o con botones físicos, como hasta ahora. Una de las acciones que describe Apple, y que la compañía llama “botón de obturador virtual”, consiste en efectuar gestos en el macro lateral del iPhone para controlar algunos parámetros de la cámara. Este sensor táctil en el chasis también podría ser útil para, por ejemplo, controlar el volumen mediante gestos.

¿Un iPhone plegable sin botones?

Lo curioso de la patente, reiteramos, es que Apple describe el mecanismo mostrando un esquema de un móvil con pantalla flexible, por lo que no sería extraño ver este chasis táctil en el próximo iPhone plegable. No debemos olvidar, eso sí, que se trata de una tecnología patentada, y que esto no asegura que la compañía se encuentre trabajando en ello.

El lanzamiento del iPhone plegable, eso sí, todavía es una incógnita. De hecho, y según rumores recientes, Apple podría lanzar primero una especie de iPad con pantalla flexible, cuyo panel, al doblarse por la mitad, permitirá convertir el dispositivo en una especie de Mac. Pues la parte inferior de la pantalla se convertiría en una especie de teclado virtual.

En cualquier caso, no debemos olvidar que la compañía podría realizar un importante cambio en la botonera de los iPhone 15. Las teclas de volumen y encendido, en concreto, se modificarían por un mecanismo de estado sólido. Esto haría que la pulsación fuese, en cierto modo, virtual, no físicas. Sin duda, esta novedad podría marcar el inicio de una transición a un iPhone sin puertos y un chasis táctil, como el que se describe en la patente.

