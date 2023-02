Elon Musk tiene una preocupación más. China anunció sus planes para poner en órbita cerca de 13.000 satélites para competir con Starlink, el internet satelital de SpaceX. De acuerdo con un reporte de South China Morning Post, el ejército chino lanzará una constelación que ofrecería los mismos servicios que su contraparte estadounidense, aunque también incluirá capacidades para espiar a sus oponentes.

A diferencia de SpaceX, China no solo planea brindar internet y espiar a sus usuarios, sino montar una red capaz de neutralizar a Starlink. El proyecto, de nombre clave GW, es desarrollado por investigadores de la Universidad de Ingeniería Espacial de Pekín. Xu Can, profesor a cargo, reveló que la constelación está conformada por 12.992 satélites que pueden desplegarse rápidamente.

Los investigadores chinos planean lanzar sus satélites antes de que Elon Musk y SpaceX acapare los recursos con Starlink. En una publicación de la revista Command Control and Simulation, Xu Can explicó que el despliegue aseguraría que China tendría un lugar en la órbita baja, aunque sus satélites pueden colocarse en otras altitudes orbitales. Los científicos chinos confían que su tecnología puede colocarse en zonas donde Starlink no ha llegado.

Tal vez lo más importante del artículo es que la constelación GW puede equiparse con cargas útiles «anti-Starlink». De acuerdo con Xu Can, los satélites chinos pueden realizar tareas de vigilancia de corto y largo alcance. El ejército chino cree que los satélites de Starlink vigilan el espacio y pueden recibir datos del Departamento de Defensa de Estados Unidos para coordinar sus posiciones.

Los científicos piensan que SpaceX podría dirigir un ataque a petición del Gobierno, algo que va en contra de las políticas de la empresa dirigida por Elon Musk. «Los satélites Starlink pueden usar su maniobrabilidad orbital para golpear y destruir activamente objetivos cercanos en el espacio», dijeron. «La capacidad de defensa y vigilancia espacial de China no puede hacer frente a tantos satélites», mencionó Xu Can.

China tiene un plan para acabar con Starlink

No es un secreto que Starlink es visto como una amenaza por muchos países. Previo a la invasión de Ucrania, Rusia ya le había declarado la guerra al internet satelital de SpaceX. Ahora toca el turno a China, quien está segura que los satélites son herramientas del gobierno de Estados Unidos para espiar a sus contrincantes.

GW planea ofrecer el servicio de internet a usuarios de todo el mundo, aunque el verdadero objetivo es otro. Sus creadores implementarán medidas para espiar y en algún momento dado, suprimir las constelaciones enemigas. Xu Can dijo que China construirá radares más potentes para identificar y rastrear los satélites de Starlink. Con el tiempo, el ejército tendría un catálogo con todos los datos de cada unidad de SpaceX que se mueve en la órbita baja.

El reporte también menciona el desarrollo de nuevas armas como rayos láser y microondas de alta potencia para neutralizar los satélites de Starlink que pasan por China. Anteriormente, un grupo de investigadores acusó a SpaceX de violar las reglas de tráfico de la órbita inferior de la Tierra. Tras realizar un estudio detallado, los científicos chinos descubrieron que los satélites se acercaron a 4,9 km, una distancia menor a la establecida para evitar colisiones.

Los satélites de SpaceX ayudarían a EE. UU. a «dominar» el espacio

El ejército de China ya había advertido sobre la posibilidad de que Estados Unidos dominara el espacio con la ayuda de Starlink. El PLA Daily publicó hace meses una advertencia sobre el peligro de tener más de 12.000 satélites de SpaceX circulando en la órbita baja de la Tierra.

«La ambición de militarizar Starlink y su bárbara expansión merecen la máxima alerta de la comunidad internacional» Ejército de

Un año antes, China acusó a SpaceX ante las Naciones Unidas sobre un incidente con dos satélites de Starlink. En una carta enviada al secretario general de la ONU, el país asiático mencionó que la Estación Espacial Tiangong tuvo que realizar maniobras evasivas para evitar una colisión con dos satélites. En su misiva, China dijo que los miembros que del Tratado del Espacio, firmado en 1967, deben actuar responsablemente.

