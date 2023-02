Aunque El menú no tiene relación alguna con Carnival Row, la película dirigida por Mark Mylod puede dar pie para una analogía. En ella, cada plato se sirve como consecuencia de la combinación de distintos factores. A la mesa llega una idea, un concepto, que integra todo lo deseado y lo muestra de forma armónica. Eso, justo eso, la exposición de diversas cuestiones sin desorden, no pasa en la serie de Amazon Prime Video.

Carnival Row, desde su primera temporada, presenta un relato de fantasía urbana en el que los seres humanos y las criaturas están en un constante pulso. Es uno de los aperitivos simbólicos que plantea la historia: el conflicto entre diferentes. Este es un camino que conduce hacia otros lugares: las tensiones entre el poder, la recreación de una élite y la mirada que los seres especiales tienen sobre los otros.

Dentro de esos ejes hay distintas capas. Unas relacionadas con las pulsiones internas de cada personaje y otras asociadas con intereses del entorno en el que se encuentran. Un juego de poder individual y colectivo en el que Philo (Orlando Bloom), como detective, y Vignette Stonemoss (Cara Delevingne), encarnando una variante de hada, intentan salvar su vínculo sin traicionar a sus comunidades.

Ver en Prime Carnival Row La segunda temporada de Carnival Row agrupa un puñado de buenas intenciones con base en un diálogo entre el universo de los seres humanos y las criaturas. Pero el desarrollo de esas ideas es débil, al igual que el crecimiento de sus personajes. ¿El resultado? El final de una serie que deja la sensación de tener mayor potencial, aunque su puesta en escena no resultara del todo satisfactoria. Sus protagonistas, Orlando Bloom y Cara Delevingne, encarnan varios de los aspectos frágiles de la producción, sin un crecimiento relevante y con momentos que pudieron ser más épicos y profundos. ⭐⭐ Puntuación: 1.5 de 5.

Carnival Row y las buenas intenciones

Uno de los principales objetivos de Carnival Row es hacer de las criaturas una alegoría social de aquellas comunidades o individuos que no encajan dentro de distintos estándares y se ven confrontados por su entorno. Philo es una suerte de nexo entre ambos, la mirada ideal que sueña con una mejor convivencia.

Su voluntad emerge como un punto de esperanza en el relato, mientras va resolviendo misterios y rompiendo objetos con las cabezas de sus adversarios. Sin embargo, la representación de sus intenciones, su concepto, agrupa múltiples estereotipos que no terminan de calzar por completo. Es el detective, a lo Sherlock Holmes, que también debe seducir y mostrarse amable, a la par que necesita saber golpear y dejarse curar heridas profundas después de beber un trago.

¿El resultado? Siguiendo la analogía con El menú, un plato en el que hay tantos sabores y texturas que es complejo degustarlo. No es el único caso en el que esto ocurre. Pero sí el más visible al ser el protagonista de la historia. Él encarna distintos aspectos que Carnival Row no termina de desarrollar, dejando su techo bajo en relación con sus aspiraciones.

La presencia de Vignette Stonemoss se pierde en ese contexto. El personaje es luz dentro de un ambiente de bestias y hombres, hasta que se apaga y muta en una versión más oscura y pragmática. ¿No es acaso lo que ocurre con tantas personas fuera de la ficción? Es una pregunta válida que entre diversas distracciones pierde peso.

La lucha de clases

Cuando la debilidad anterior se lleva a un plano colectivo, el pulso entre comunidades y clases pierde fuerza. A ambos los amenaza algo superior a sus fuerzas y son incapaces de establecer alguna suerte de alianza. Entonces, es válido repetir la pregunta anterior con un giro de tuerca: ¿eso no es lo que ocurre con tantas sociedades?

En este tipo de mensajes, Carnival Row encuentra un tono reflexivo que puede funcionar. Aunque ocurre algo similar a lo que atraviesa a sus protagonistas: entre tantas buenas intenciones, la idea de hacer equilibrio con diversas variantes entre la civilización humana y la fantástica se produce un contexto débil, lleno de filtraciones y goteras.

Prueba Amazon Prime Video totalmente gratis durante 30 días y disfruta del catálogo completo de la plataforma sin límites. Solo con darte de alta tendrás acceso instantáneo a las mejores películas y series, además de envíos gratis en Amazon y otras ventajas. Prueba gratis Prime Video

Eso explica que los puntos más álgidos de la segunda temporada de Carnival Row no tengan la rotundidad que podría imaginarse; ni en cuanto a épica ni profundidad filosófica (no hay grandes diálogos o frases estimables). La construcción irregular de personajes contribuye a no alcanzar los escalones de expectativas que se imaginaron, además de un final resuelto con algo de prisa, como quien desea quitarse del hombro algo que acaba de caerle, probablemente motivado por la cancelación de la historia.

También en Hipertextual: