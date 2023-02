BeReal, la aplicación que apareció en el top de descargas en diversas regiones del mundo durante 2022, va en caída libre. De acuerdo a los datos de Online Optimism, sus usuarios activos diarios se han desplomado significativamente en los últimos meses.

En julio de 2022, cuando BeReal estaba en pleno auge, consiguió alcanzar los 20 millones de usuarios al día. Durante el presente mes, sin embargo, apenas han conseguido llegar a los 10 millones diarios. ¿Qué está sucediendo con BeReal? Simplemente, comenzó a perder popularidad.

De momento, eso sí, BeReal aún no está en peligro de extinción. 10 millones de usuarios activos diarios sigue siendo un número envidiable para muchas otras redes sociales de reciente lanzamiento. El problema, claro, vendrá si la cifra sigue disminuyendo con el paso de los meses.

Uno de los mayores retos que enfrentan las nuevas plataformas sociales es retener a los usuarios. Si bien algunos buscan experiencias diferentes, la mayoría termina volviendo a las redes habituales después de aburrirse.

El caso de BeReal, no obstante, es bastante curioso. La aplicación nació con un propósito totalmente contrario al de Instagram, su principal competidor. En lugar de aparentar una vida libre de problemas, BeReal quiere que compartas un momento actual sin ocultar nada. Cada cierto tiempo, debes atender una notificación que avisa el momento oportuno para realizar la captura. No hay tiempo para las ediciones, ni tampoco para las apariencias. Lo que realmente te está sucediendo es lo que compartes.

BeReal, ¿una simple moda pasajera?

La gran pregunta que queda en el aire es: ¿realmente los usuarios se ven motivados a compartir una parte de su vida real todos los días? Quizá resulte atractivo en un principio por ser la novedad de las redes sociales, pero toda moda tiene un fin.

En octubre, los responsables de BeReal restaron importancia a las estadísticas de uso. Su objetivo, al menos en ese momento, era mejorar el producto. «La misión de BeReal es construir el mejor producto. Eso es lo que importa. Las métricas, la recaudación de fondos, las valoraciones, la clasificación, etc. no son lo que queremos poner en el centro de atención, por lo tanto, no las compartimos por ahora. Todas las cifras de BeReal en Internet son… estimaciones», comentaron.

En resumen, BeReal presume estar en los rankings de aplicaciones más descargadas. Pero los usuarios activos diarios son una cifra completamente diferente, y es allí donde la app no ha vuelto a despegar.

BeReal tendrá que pisar el acelerador para retomar el interés de internet. El año pasado, obtuvieron una inversión de 60 millones de dólares para seguir creciendo. Los inversores, desde luego, querrán ver su dinero rinde frutos.

