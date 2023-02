Apple, además de las tradicionales Keynotes destinadas al lanzamiento de nuevos productos, y de su popular evento para desarrolladores, en la que revelan las nuevas versiones de sus respectivos sistemas operativos, también realiza diferentes conferencias anuales exclusivas para empleados. Una de estas, tal y como indica Mark Gurman, de Bloomberg, es como una mini WWDC, y está destinada a tratar asuntos relacionados con la IA. Y este año, todo apunta a que el tema principal será ChatGPT.

La mini WWDC para empleados, según Gurman, está programada para la semana que viene; fecha clave teniendo en cuenta que Google acaba de anunciar Bard, su modelo de lenguaje basado en LaMDA, y que Microsoft tiene planeado lanzar la integración de ChatGPT en Bing. La conferencia, además, se realizará en el Steve Jobs Theater —será la primera vez que Apple hace un evento presencial tras la pandemia—, y será retransmitida a otros empleados, como cualquier otro evento de Apple.

Si bien no está completamente claro qué asuntos relacionados con la inteligencia artificial van a tratar en la conferencia y no hay rumores al respecto, es muy probable que la firma de Cupertino mencione su intención de desarrollar modelos similares a ChatGPT para competir contra aquellas IA creadas por firmas como OpenAI y Google.

Es, de hecho, algo que la compañía de Mountain View hizo hace escasas semanas, después de percatarse que el chatbot de OpenAI podía reemplazar fácilmente a su buscador. Meta también está haciendo algo muy parecido, según confirmó el propio Mark Zuckerberg. La intención de la multinacional propiedad de Facebook, WhatsApp e Instagram, es trabajar en modelos de IA para intentar ser líderes en este segmento mientras continúan centrándose en el metaverso.

Por qué tiene sentido que Apple lance una alternativa a ChatGPT

La pregunta, en realidad, es: ¿tiene sentido que Apple desarrolle modelos de IA como Bard o ChatGPT, si no tiene un buscador donde integrarlos? En parte, sí. Principalmente, porque no es estrictamente necesario que este tipo de modelos se integren en un buscador, aunque, no hay duda de que pueden ser especialmente útiles para mejorar los resultados de búsquedas.

En cualquier caso, hay rumores que indican que la compañía dirigida por Tim Cook está trabajando en el desarrollo de un buscador web, y no sería extraño que este integrara un chatbot propio impulsado por IA. Apple, además, lleva años presentando funciones de búsqueda basadas en aprendizaje automático en iOS, por no hablar de que una IA parecida a GPT-3 integrada en Siri podría hacer que el asistente mejorara considerablemente sus capacidades de respuesta.

Si bien no se espera que la compañía revele detalles sobre este evento, es probable que los temas a tratar en la conferencia para empleados —o algunos de ellos— los veamos reflejados en productos o servicios que la compañía podría anunciar en la WWDC. Al menos, si Apple acuerda una estrategia similar a la de Google con su código rojo.

