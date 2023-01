Tras días de incertidumbre y un anuncio a medias, Twitter actualizó sus términos de uso y confirmó que no permitirá clientes de terceros. La empresa modificó de manera silenciosa el Acuerdo de Desarrollador, un contrato que establece lo que puede y no puede hacerse con la API. El documento ahora incluye una cláusula que prohíbe la creación de productos similares a la aplicación oficial.

La actualización se encuentra en el inciso A de Ingeniería inversa y otras restricciones, que pertenece a la sección Restricciones en el uso de los materiales con licencia. En ella se establece que no está permitido usar o acceder a los materiales con licencia para crear o intentar crear un servicio o producto sustituto o similar a las Aplicaciones de Twitter.

La compañía confirmó ayer que el bloqueo a los clientes de terceros se debía a que hacía cumplir sus reglas de la API que existen desde hace mucho tiempo. En efecto, los términos existen desde hace años, no obstante, Tweetbot, Twitterrific y otras aplicaciones estaban permitidas. La versión que regía en el momento de publicar el tweet no contenía la nueva cláusula, como lo demuestra una copia almacenada en Wayback Machine.

La restricción entra en vigor a partir de hoy, por lo que todos los clientes dejarán de operar. Al momento de redactar esta nota, solo Twitterrific ha anunciado el fin de su servicio. Una publicación en el blog de Iconfactory comunica que las aplicaciones para iOS y macOS fueron retiradas de la App Store. La empresa también carga contra Twitter por la forma lamentable como se dieron las cosas.

Lamentamos decir que la desaparición repentina e indigna de la aplicación se debe a un cambio de política no anunciado e indocumentado por parte de un Twitter cada vez más caprichoso, un Twitter que ya no reconocemos como confiable ni con el que queremos trabajar más

La empresa advierte que la pérdida de ingresos por Twitterrific perjudicará seriamente el negocio, y que los miles de reembolsos serán devastadores para una compañía de su calibre. Craig Hockenberry, director de Iconfactory, fue directo a la yugular de «Space Karen» (Elon Musk).

Lo que me molesta del último día de Twitterrific es que no fue digno. No hubo aviso previo para sus creadores, los clientes recibieron un error extraño y nadie explicó qué estaba pasando. No tuvimos oportunidad de agradecer a los clientes que estuvieroncon nosotros durante más de una década. En cambio, es solo otra escena en su programa de mierda en curso.

Craig Hockenberry