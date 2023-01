La adaptación a serie de The Last of Us de HBO, disponible también en HBO Max, ha dejado absolutamente sorprendido a la mayoría de los que han visto el primer episodio. En nuestra reseña resaltamos su buen guion y lo bien que homenajea al videojuego. Pero no todo puede ser perfecto. Los creadores terminaron modificando el inicio original porque, simplemente, era muy aburrido.

El primer episodio de la serie empieza con una entrevista de TV realizada en los 60s. El doctor Dr. Neuman (interpretado por John Hannah) explica lo que potencialmente podría sucederle a la humanidad si hongos evolucionan —a consecuencia del calentamiento global— para infectar personas. De la misma forma en que sucede con algunos insectos.

Pero originalmente no sería así. Es lo que ha explicado Craig Mazin, creador de la adapación de The Last of Us, durante el podcast que acompaña a la serie tras la emisión de cada episodio. Entrevistado por Troy Baker —quien hace la voz de Joel en el videojuego, detalló por qué tuvieron que hacerlo.

"La primera vez que presenté la idea de la secuencia inicial, Neil Druckmann (co-showrunner y creador del videojuego) dijo 'podríamos hacer nuestro propio video donde se hace una demostración de cómo actúa el hongo cordyceps, cómo se apodera de una hormiga y la convierte en zombi. Y te explica así todo lo que debes saber de esta nueva amenaza'".

"Pero al ver la secuencia inicial terminada, era aburrida. Es como estar en una clase de ciencia en el colegio. Después escribí una nueva escena como si se tratara de un programa de TV viejo de 1969. Cuando se lo mostré a Neil dijo 'esto es un poco extraño'".

Pero a tres o cuatro semanas de terminar la grabación de la primera temporada de The Last of Us, Craig Mazin vuelve a enviarle la idea a Druckmann. Esta vez estuvo de acuerdo en que era la mejor idea para arrancar la serie.

Finalmente el episodio piloto de la serie inicia con esa secuencia del programa de entrevistas antiguo. Allí, los dos científicos explican los potenciales peligros a la humanidad. Uno cree que el problema serán los virus y el otro cree que pueden ser un tipo de hongos. Pero al final, la audiencia sabe que lo que el Dr. Neumann está explicando, terminará sucediendo en la realidad de la adaptación de The Last of Us.

The Last of Us: un éxito sin precedentes

La adaptación a serie de The Last of Us ha tenido un éxito sin precedentes. En Hipertextual quedamos sorprendidos con lo conseguido, pero además se ha convertido en uno de los estrenos más exitosos para HBO. También ha roto un gran récord en el agregador Rotten Tomatoes. Ha obtenido un 99% de calificación positiva por la crítica especializada y un sorprendente 96% por la audiencia.

Esto también convierte a la serie como la mejor adaptación de un videojuego y mejor calificada de la historia. Tanto por críticos como por las audiencias en general. Un logro que ninguna otra producción basada en un juego ha logrado hasta el momento.