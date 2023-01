Los fanáticos del cine de terror tendrán, a mediados de año, la oportunidad de reencontrarse con miedos y adrenalina a través de The Boogeyman: El Hombre de la Bolsa. Se trata de la próxima película que adaptará un importante cuento de Stephen King. 2023 es un año en el que se verán varios proyectos de este estilo, a partir de la obra del histórico escritor.

Uno de los que más expectativas ha generado es The Boogeyman: El Hombre de la Bolsa. Su más reciente tráiler anticipa una historia de intriga, tensión, suspenso y miedo que quizá afecte hasta a los seguidores más experimentados del cine de terror. Esta adaptación ya entraña algunas particularidades.

En un principio, y entre algunos retrasos, The Boogeyman: El Hombre de la Bolsa estaba destinada a ser emitida a través de la plataforma de Hulu. Sin embargo, hubo un pequeño cambio: primero se estrenará en cines y luego estará disponible en ese servicio de vídeo en streaming. Mientras tanto, ¿cuál es el fondo y la importancia que entraña esta adaptación?

El tráiler

de The Boogeyman: El Hombre de la Bolsa

Uno de los primeros aspectos clave relacionados con The Boogeyman: El Hombre de la Bolsa es el autor del cuento corto que inspira la adaptación: Stephen King. Se trata uno de los escritores contemporáneos más relevantes, una de las voces narrativas capaz de influenciar a quienes están interesados en el género del terror y a los que no. En definitiva: un referente histórico.

The Boogeyman: El Hombre de la Bolsa no es la primera adaptación de uno de sus textos. Incluso, algunas de ellas podrían cuestionarse debido a que el guion o la puesta en escena no resultó del todo satisfactoria, mientras otras son celebradas. Más allá de estos antecedentes, esta película se encuadra dentro de una extensa saga en la que la obra literaria del autor dialoga con el séptimo arte.

En ese sentido, el nombre de Stephen King suele ser uno de los atractivos naturales al momento de comercializar una producción. Conocedores y ajenos a su obra tienen alguna referencia sobre ella y, en no pocos casos, esa pista deriva en la compra del boleto para la producción. Entonces, ¿de qué se trata esta historia? 20th Century Studios la describe de forma breve:

“Es una adaptación del famoso cuento de Stephen King, en la que dos hermanas se ven amenazadas por un ser sobrenatural, mientras que su padre intenta mantener a flote a la familia después de la trágica muerte de su esposa y madre”.

La obra literaria

El origen de este relato, como explicamos en Hipertextual, tiene un fondo muy distinto al que se verá en el cine. En un principio, el borrador elaborado por Stephen King tenía como protagonista a un hombre que era perseguido por un monstruo sin rostro. Esta idea no le convencía del todo. Hasta que encontró un nuevo sentido, que es bastante próximo al que se verá en la adaptación cinematográfica.

The Boogeyman: El Hombre de la Bolsa, también traducido como “El coco”, es un cuento corto que forma parte del libro El umbral de la noche, editado en febrero de 1978. La obra reunió más de una decena de cuentos cortos, a modo de compilación. La versión cinematográfico de este relato cuenta con la dirección de Rob Savage. Parte del entramado de la historia hará referencia al origen del monstruo. A Savage lo acompaña Mark Heyman, Scott Beck, Bryan Wood y Akela Cooper como guionistas.

The Boogeyman: El Hombre de la Bolsa se estrenará en cines el próximo 2 de junio. Teniendo en cuenta la importancia dentro del relato oral que tiene el mito de “El coco”, no se descarta que la producción tenga un impacto relevante dentro de las salas de cine, junto con el prestigio que acompaña al escritor que escribió el cuento.