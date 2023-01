La obra de Stephen King es un fenómeno en la cultura pop. Es uno de los escritores con mayor cantidad de material literario publicado anualmente, y ostenta un abultado número de adaptaciones de cine y televisión que no hace más que crecer. Pero en 2023, ambos logros superan un nuevo récord. Con siete nuevas adaptaciones de Stephen King al cine, el streaming y la televisión, la cifra de producciones basadas en la imaginación del escritor rebasará las 314.

Se trata de un número de adaptaciones que es poco probable que otro autor pueda alcanzar pronto. Sobre todo porque Stephen King reveló que en la actualidad trabaja en dos nuevos libros, que también serán adaptados. Pero, además, colabora en producciones basadas en el multiverso que se desarrolla entre varias de sus historias más conocidas.

La venidera serie La Torre Oscura, bajo la firma de Mike Flanagan para Amazon Prime Video, intentará abarcar el mundo de King en su totalidad y profundizar en las múltiples conexiones entre sus relatos y novelas. El autor tiene una parte activa en la escritura del guion y la selección del material que llegará a la pantalla.

Pero, mientras el ambicioso proyecto se cristaliza, hay siete adaptaciones que se estrenarán en 2023. En esta ocasión, basadas en relatos pocos conocidos y en un curioso ciclo, en segundas revisiones de varias narraciones. Toda una perspectiva renovada a la prolífica obra del escritor y sus obsesiones.

The Boogeyman (El Coco), adaptación de un relato corto de Stephen King de 1978

La historia de un hombre perseguido tenazmente por un monstruo sin rostro fue un borrador que Stephen King casi descartó. Para el escritor, se trataba de un tema cliché que no permitía profundizar demasiado en el terror. Pero, después de una noche de pesadillas, logró la versión definitiva. Por último, el cuento formaría parte de la recopilación El Umbral de la Noche, que llegó a librerías a finales de la década de los setenta.

Para su versión cinematográfica, la historia contará con la dirección de Rob Savage y tendrá un escenario más amplio. El argumento incluirá una breve alusión al origen de la criatura y también de su naturaleza. El guion será escrito a cuatro manos por Mark Heyman, Scott Beck, Bryan Woods y Akela Cooper, esta última autora del éxito M3GAN. La producción llegará a la plataforma HULU en algún momento del año 2023 y ha sido descrita como una mezcla horror folclórico y fantasía.

Salem’s Lot (El misterio de Salem’s Lot), una novela publicada en 1975

Tras el éxito de la adaptación de Carrie, Stephen King decidió escribir lo que llamó “la gran obra norteamericana de terror”. Se trató de un esfuerzo por brindar cierta respetabilidad literaria al género en el mundillo académico estadounidense. No obstante, el primer intento fue lo que el mismo autor llamó “una copia” de Drácula de Bram Stoker. Durante meses, se esforzó por dotar de originalidad a su historia. Además de brindar un aire perturbador al mito del vampiro, esta vez concebido como una infección a gran escala que asola un pueblo pequeño.

La primera adaptación de la novela de Stephen King llegó al cine en 1979 y tuvo una secuela de poco éxito en 1987. Este año se estrenará un remake escrito y dirigido por Gary Dauberman, conocido por sus colaboraciones con James Wan. La producción atravesó todo tipo de problemas, incluyendo el parón de la pandemia, que ocasionó un retraso considerable en su estreno. A pesar de que aún no tiene una fecha oficial para su llegada a las salas de cine, se espera lo haga en octubre de ese año.

Precuela de Pet Sematary, una adaptación de Stephen King con material inédito

En 1980, el gato de la hija de Stephen King fue atropellado por un camión. El escritor se obsesionó con lo ocurrido y empezó a escribir sobre el tema. Sin embargo, lo que era en principio una reflexión sobre los miedos paternos, se convirtió en una narración sobre la pérdida envuelta en un ámbito sobrenatural. Para cuando terminó el manuscrito, le pareció tan deprimente que decidió no publicarlo.

Pero, en 1983, debía entregar un libro nuevo debido a las exigencias de su contrato editorial. Sin alternativas inmediatas, desempolvó el borrador descartado. Volvió a revisar algunas escenas, agregó un final más duro y lo envió. El resultado fue una de las obras más perturbadoras en su larga colección.

Como era de suponer, una premisa semejante llegó a la pantalla grande. En 1989, la adaptación de Stephen King, dirigida por Mary Lambert, aterrorizó y desconcertó al público. La realizadora no solo se atrevió a incluir la inquietante muerte infantil que se describe en sus páginas. A la vez, ponderó acerca del duelo con una crudeza muy poco común en el cine de terror. Convertida en un clásico de culto, la producción tuvo una secuela en 1992, también con Lambert al frente, pero que logró escaso éxito.

En el 2019, la novela volvió al cine bajo la dirección de Kevin Kölschu y Dennis Widmyer. Con importantes cambios en la historia, obtuvo críticas mixtas y una taquilla discreta. Pero eso no evitó que, en el 2021, se anunciara una precuela que llegará directamente al catálogo de Paramount+. En ella, se explorará el mito del Wendigo y los orígenes del siniestro paraje que describe la novela. Aunque no forma parte de la sala de guionistas, Stephen King dio su visto bueno a la adaptación de la trama. El proyecto no tiene fecha de estreno, pero es probable que llegue al servicio de suscripción en Halloween.

Buick 8 (Buick 8: un coche perverso), sobre una novela publicada en 2002

El relato es la segunda ocasión en que King narra la historia de un coche poseído por fuerzas malignas. Mucho más explícita y sangrienta que Christine, se considera su secuela espiritual. En 2005, se anunció que George A. Romero dirigiría esta adaptación de Stephen King. No obstante, el proyecto terminó por desaparecer entre presiones sobre su enfoque creativo. El cineasta insistió en una versión que incluía escenas gore y connotaciones sexuales.

No obstante, dos años después, Tobe Hopper retomó el proyecto, esta vez sin restricciones de contenido. Pero, debido a problemas de financiamiento, la filmación se detuvo. Por último, en 2019, la historia del coche malvado volvió a convertirse en una producción de interés. Según los rumores, el rodaje se lleva a cabo en secreto y bajo la dirección de Jim Mickle para llegar al catálogo de Prime Video. Podría ser la gran sorpresa para otoño en la plataforma.

The Girl Who Loved Tom Gordon (La chica que amaba a Tom Gordon), una adaptación de Stephen King de 1999

Uno de los libros menos conocidos de Stephen King también atravesó un largo trayecto para su adaptación, que podría culminar este año. La historia, que combina la fantasía, el suspense y la exploración a la supervivencia, tiene un extraño cariz de anécdota siniestra. Una niña perdida en el bosque imagina que su deportista favorito va en su ayuda. No obstante, todo que acaece es más siniestro y claustrofóbico. Buena parte de lo que ocurre gravita en el ámbito de lo surreal. De hecho, es imposible saber si lo que se cuenta sucede al personaje o solo se trata de una experiencia onírica.

Sea como fuere, este singular argumento también estuvo en manos de George A. Romero, que, de nuevo, no logró llevar el proyecto a buen puerto. En 2019, finalmente, la producción comenzó a desarrollarse y, al año siguiente, se anunció que Lynne Ramsay sería su directora. Desde entonces, hubo noticias sobre el inicio de su grabación en medio de intervalos debido a la emergencia de la pandemia. La más reciente actualización indica que Netflix podría agregar esta adaptación de Stephen King a su catálogo para sus estrenos de final de año.

The Revelations of Becka Paulson (Revelaciones), un cuento corto incluido en la revista Rolling Stone en 1984

La historia pasó por varias reinvenciones desde su publicación en la década de los ochenta. Lo que comenzó como una narración extravagante de 20 páginas, se incluyó como parte de la novela The Tommyknockers en 1987. Tanto en una versión como en la otra, la premisa es especialmente singular. La protagonista, Becka, recibe un disparo en la cabeza que no la mat, sino que le brinda poderes psíquicos. El más inexplicable será la capacidad de escuchar a Jesucristo (o así lo cree el personaje), que le indica varios de los secretos más oscuros de sus conocidos.

Una trama semejante es, por supuesto, material de cine y televisión. De hecho, en 1995 se realizó una adaptación de este relato de Stephen King como parte de la conocida serie Más allá del límite. El capítulo asombró por llevar la premisa a lugares tenebrosos sobre el instinto depredador del ser humano.

En la actualidad, una película titulada simplemente Revelaciones se encuentra en producción por CW. La idea del proyecto para la adaptación de Stephen King es combinar el tono oscuro del cuento con la violencia de la producción televisiva posterior. No obstante, después de anunciarse su desarrollo, solo está claro que se estrenará en algún punto del año 2023.

The Long Walk (El largo camino), adaptación de la novela publicada en 1979 por Stephen King usando un seudónimo

Como no parece haber límites en la creatividad de Stephen King, este año también habrá una adaptación de la historia distópica que escribió bajo el pseudónimo de Richard Bachman. La narración, ambientada en un futuro relativamente próximo, aborda un estado totalitario que lleva a cabo anualmente un concurso sádico. Los participantes deberán recorrer prolongadas distancias a una velocidad mínima, que jamás pueden disminuir. Si sucede en tres ocasiones, serán ejecutados. El ganador es, por supuesto, el que soporta semejante prueba sin morir de agotamiento o en medio de las trampas siniestras que enfrentará en el trayecto.

Con un parecido más que evidente con Los juegos del hambre, esta posible adaptación de Stephen King pasó por varias productoras durante el auge de la saga. Pero, al final, el interés decayó y terminó por formar parte de los proyectos abandonados por Paramount.

No obstante, en el 2019, New Line Cinema anunció que lo retomaría, con el director André Øvredal a la cabeza. Aunque es otra de las producciones basadas en la obra de Stephen King de las que se sabe poco. Únicamente que se estrenará en los últimos meses del año.