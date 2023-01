Mientras el Universo Extendido de DC sufre una remodelación sobre la que aún hay dudas, Matt Reeves avanza en la construcción de un BatVerse que, quizá, genere un entusiasmo generalizado. Se trata de una narrativa independiente a la existente y que está orientada a explorar la franquicia Batman a través de películas y series (o al menos una). ¿Es esto bueno o malo? La repuesta amerita matices.

La noticia del desarrollo de un BatVerse se conoció a través de Collider. El portal refirió un encuentro con Matt Reeves, quien indicó que en los próximos días tendrá una reunión con James Gunn y Peter Sagran —líderes creativos del universo extendido de DC en la actualidad— para discutir ideas sobre Batman.

Este BatVerse comenzó con The Batman, la película que Matt Reeves dirigió y que representó un nuevo enfoque para el personaje. Las adaptaciones previas sobre el superhéroe privilegiaban la acción, el relato familiar y su influencia a través del tiempo. Reeves decidió abordar una perspectiva más policial, investigativa y de descubrimiento personal.

Aunque se trata de una sola producción, esta sirvió como una especie de portaviones para una narrativa que es, a partir de los cómics, diversa e inmensa. Por ese factor, la idea de un BatVerse puede resultar interesante. En especial, si se desarrolla de forma independiente al universo extendido de DC, restándole algún compromiso con otros superhéroes y villanos.

The Batman, el punto de partida

El Batman interpretado por Robert Pattinson tiene un aire juvenil, iniciático, que otras adaptaciones, como las de Christian Bale y Ben Affleck, no tuvieron. Eso explica que su violencia sea casi pasional, incontrolable, mientras en las otras versiones es algo puntual: ni un golpe de más o de menos; solo los necesarios. Esta perspectiva marca el tono del relato: se trata de un superhéroe que se está descubriendo a sí mismo.

La escena final de The Batman deja una frase clave para entender el momento en el que se encuentra el protagonista: “La venganza no ha cambiado el pasado. Ni el mío ni el de nadie. Tengo que convertirme en algo más. La gente necesita esperanza”. Mientras se escuchan esas oraciones, en pantalla está el murciélago ayudando a su comunidad durante la salida del sol. Ha fallado en su intento por vencer al mal, pero ha encontrado un nuevo sentido a su propósito.

A través de ese viaje deberá hacer frente a diversos adversarios que pondrán a prueba su voluntad y compromiso con esa idea. Haciendo un ejercicio de imaginación en relación con el BatVerse, en The Batman fueron presentados al menos tres antagonistas. Carmine Falcone, Pingüino y el Joker, quienes podrían ser acompañados por otros como Dos caras, Dr. Freeze y Bane.

El Batman de Robert Pattinson se encuentra en un punto narrativo en el que puede crecer a la par que esos villanos toman espacio dentro del relato, bien sea en The Batman 2 o a través de series, como la que se está desarrollando sobre el Pingüino, interpretado por Colin Farrell. Este personaje fue una de las revelaciones.

Su independencia del universo de DC

Como el Universo Cinematográfico de Marvel, el objetivo de James Gunn y Peter Safran en DC es crear una narrativa integrada. Un sistema que se retroalimenta con series y películas. Estos compartirán referencias temporales y hechos que le permiten al espectador saber en qué punto está, si lo sigue de forma fiel.

Incorporar a Bruce Wayne al universo extendido de DC no debería suponer un inconveniente. Por el contrario, aportaría entidad y coherencia. ¿Cómo no se va a considerar tener a quien, quizá, encarna al superhéroe más famoso de la historia de la humanidad, con permiso de Spider-Man? Sin embargo, este interés tiene un condicionante: sostener o asociar su franquicia a otras para que se mantengan compactas.

Warner Bros.

Esto podría limitar el crecimiento de los personajes mencionados antes, en los que conviene incluir a Catwoman, interpretada por Zoë Kravitz. Esta intención parece ser la idea en común entre Matt Reeves, James Gunn y Peter Safran para el “BatVerse”. Al menos así lo sugiere un comentario de Reeves a Collider:

“Se supone que nos reuniremos en las próximas semanas porque quieren hablar conmigo sobre el plan general y luego escuchar acerca del “BatVerse”. Nos reunimos para hablar de todo eso. Mira, estoy emocionado de escuchar lo que van a hacer. Lo de “BatVerse”, como dijeron James (Gunn) y Peter (Safran), es algo propio que nos están permitiendo hacer”.

Teniendo en cuenta que dentro de la franquicia Batman se encuentran suficientes villanos y el protagonista tiene una infinidad de capas a explorar, es lógico desear apostar por su independencia en relación con otras franquicias. Sobre todo porque el trabajo presentado a través de The Batman tiene el potencial necesario para ser la base de algo mayor. Por otro lado, si se decide lo anterior, esto quizá no implica que el personaje no esté en el universo extendido de DC: siempre se puede hacer un nuevo casting.