El CES 2023 está a la vuelta de la esquina y las grandes compañías aprovechan los días previos al inicio formal del evento para mostrar sus tecnologías más espectaculares. En el caso de Samsung, ha exhibido nuevas pantallas capaces de deslizarse para cambiar de tamaño. Un desarrollo muy interesante, que promete ser aplicado tanto en ordenadores portátiles como en móviles plegables. De hecho, es en este último caso donde se aprecia su potencial más llamativo, de la mano de un concepto bautizado Flex Hybrid.

Hablamos de un prototipo de smartphone plegable y deslizable que Samsung ha llevado a Las Vegas para presumir los avances de su división de pantallas. Por supuesto que no se trata de un dispositivo pensado para llegar a los consumidores, al menos en lo inmediato. No obstante, sirve como prueba de la estrategia que los surcoreanos están dispuestos a emprender en futuras evoluciones de sus móviles plegables.

El Flex Hybrid de Samsung se presenta como un dispositivo con un cierto aire a los móviles plegables de la línea Galaxy Z Fold. Es decir, un teléfono que parece convencional, pero que puedes abrir para utilizar su pantalla interna como si se tratara de una tablet. Ciertamente, no estamos frente a un smartphone 100% funcional, pero la idea se entiende. La clave detrás de este concepto es que, además de poder abrirlo usando su bisagra central, puedes extender su pantalla deslizando el borde derecho hacia afuera.

Flex Hybrid: los móviles del futuro serán plegables y deslizables

Usando solo la sección plegable, el concepto ofrece un panel de 10,5 pulgadas con relación de aspecto 4:3. Pero al utilizar la parte deslizable puedes llevarla hasta un tamaño de 12,4 pulgadas, con relación de aspecto 16:10. Lamentablemente, Samsung no ha brindado mayores detalles sobre Flex Hybrid, como su brillo o resolución. No obstante, como demostrador de tecnología cumple su trabajo. Los surcoreanos mencionaron que es una propuesta interesante para disfrutar de películas y vídeos, lo que hace pensar que, cuando llegue a los consumidores, tal vez lo haga en dispositivos orientados al consumo multimedia.

Pensar en móviles con pantallas plegables y deslizables, sin dudas es atractivo; en los papeles, cuanto menos. Pero Samsung todavía debe resolver varias cuestiones importantes en sus smartphones plegables ya existentes —las marcas en el pliegue de la pantalla, el cierre de la bisagra, etc.—, antes de arriesgarse a añadirle un grado extra de complejidad con el sistema deslizable. Máxime cuando marcas como Xiaomi están demostrando grandes avances en tal sentido.

Samsung no es la primera compañía que experimenta con conceptos de teléfonos capaces de expandir el tamaño de su pantalla según necesidad. Previo a darse por vencido con su negocio de smartphones, LG trabajó una tecnología similar, aunque no con móviles plegables. Dicha firma lo hizo a través de un sistema enrollable que funcionaba mediante gestos. Y si bien para muchos no fue más que un "truco" pensado para impresionar en eventos como el CES, tuvo una implementación real. Fue de la mano del LG Rollable, un smartphone que la firma coreana llegó a producir, pero que nunca salió a la venta, y que pudimos ver en todo su esplendor en un vídeo divulgado el año pasado.

Samsung también quiere innovar las pantallas para portátiles

Ciertamente, el concepto que Samsung trajo al CES 2023 tiene otros méritos. Después de todo, la marca asiática pretende combinar el concepto de móviles plegables —que ya conoce muy bien— con el de las pantallas deslizables. Será interesante ver si se brindan detalles sobre cómo funciona el sistema para expandir el panel, y qué chances reales existen de verlo aplicado en algún producto masivo en el corto o mediano plazo.

Vale mencionar que, además de Flex Hybrid para móviles plegables, Samsung está presentando otros conceptos que también sacan provecho de su tecnología de pantallas deslizables. Se trata de los Flex Slidable Solo y Flex Slidable Duet, que pueden expandirse desde las 13 o 14 pulgadas, hasta las 17,3 pulgadas. El primero puede deslizar la pantalla solo hacia un costado, mientras que el segundo es capaz de hacerlo hacia ambos laterales.