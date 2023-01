Los Samsung Galaxy S23, S23 Plus y Galaxy S23 Ultra, ya no tienen secretos. Al menos, no en cuanto a aspecto físico. Evan Blass, quien suele filtrar información sobre los próximos dispositivos de grandes fabricantes, ha revelado una serie de imágenes promocionales que pertenecen a los tres nuevos miembros que la compañía anunciará el próximo 1 de febrero. En ellas, no solo podemos ver el diseño de los mencionados smartphones, sino también su diferentes versiones de color y alguna que otra característica interesante.

Las imágenes, en concreto, dejan ver la parte trasera y delantera de los Samsung Galaxy S23, S23+ y Galaxy S23 Ultra. Curiosamente, tanto el Galaxy S23 como el modelo Plus llegarán con el mismo diseño. A excepción, eso sí, de su tamaño de pantalla, que sería ligeramente diferente.

Ambos, sin embargo, tendrán un formato redondeado, con una zona posterior de cristal en acabado mate y una configuración de triple cámara en la que cada sensor sobresale individualmente de la parte trasera. El frontal será plano en los dos modelos, con una cámara directamente en la pantalla y sin apenas marcos en la pantalla.

Por otro lado, el Samsung Galaxy S23 Ultra contará con un formato más rectangular y, por supuesto, será algo más grande que el resto de sus hermanos. También tendrá una parte posterior con un acabado mate, así como cámaras que destacan por la ausencia de un módulo específico, como estamos acostumbrados a ver en otros smartphones.

El Galaxy S23 Ultra, eso sí, tendrá algunos sensores adicionales: una lente teleobjetivo y lo que parece ser un sensor de profundidad. El frontal, en este caso, tendrá una ligera curvatura en ambos lados de la pantalla. Contará, además, con un S-Pen integrado.

Así serán los colores de los Samsung Galaxy S23

Respecto a los colores, tanto los Samsung Galaxy S23 como los S23 Plus y Galaxy S23 Ultra llegarán en cuatro opciones diferentes. Samsung mantendrá el acabado negro y dorado, pero añadirá dos nuevos tonos: un rosa claro, y un verde militar (llamémoslo así). Samsung, no obstante, tiende a anunciar diferentes acabados de color dependiendo del mercado. Por tanto, no está claro si veremos todas estas versiones en España u otros países.

Los Samsung Galaxy S23, recordemos, se anunciarán el próximo 1 de febrero. Si bien su diseño será algo continuista frente a la anterior generación, se espera que la compañía mejore considerablemente sus cámaras, así como su batería y rendimiento. En este último caso, apostando únicamente por el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 2, y no por un chip Exynos.