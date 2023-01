Las PlayStation VR2 son el gran lanzamiento de 2023. Si nada cambia, llegarán a las tiendas en la segunda quincena de febrero, y lo harán con un gran catálogo de juegos y grandes mejoras respecto a la generación anterior. Pero parece que nada de esto son motivos suficientes como para conquistar el corazón de los jugadores, al menos en lo que a reservas se refiere.

Según un reporte de Bloomberg, Sony habría reducido el número de PlayStation VR2 producidas tras su tibia recepción, en lo que a reservas previas al lanzamiento se refiere. No están claras las razones exactas, puesto que no han transcendido y seguramente no lo harán, de momento.

Las previsiones, según el citado medio, se han reducido a la mitad. Alrededor de un millón de unidades. Y es mucho para un accesorio que tiene un nicho de mercado especialmente reducido. Inicialmente, Sony tenía como objetivo colocar 2 millones de PlayStation VR2 en el trimestre de lanzamiento y aprovechar dichos meses para impulsar el crecimiento de los usuarios y la adopción de la realidad virtual. Unos planes que se anticipaban bastante ambiciosos.

El precio sería un factor determinante para el éxito de las PlayStation VR2

Todo apunta a que el precio es un factor determinante de cara a que parte de los consumidores hayan sido especialmente cautelosos a reservar el dispositivo. En primer lugar, supera el precio de una consola PS5, necesaria para usar las gafas, y además el stock de la consola todavía no es todo lo estable que debería en muchas regiones del mundo.

Por otro lado, aunque el interés por la realidad virtual ha tenido altibajos, el metaverso y el juego virtual no ha hecho más crecer, por lo que todavía hay un gran margen de crecimiento para las gafas de Sony, sobre todo una vez lleguen al mercado o empiecen a salir las primeras reseñas del producto.

A juzgar por la hoja de especificaciones, las PlayStation VR2 mejoran en casi todo a sus predecesoras (excepto en seguir funcionando a través de un cable conectado a la consola), y, por tanto, son un gran reclamo para los jugadores interesados en la realidad virtual.

El precio es más elevado, sí, pero siguen siendo más interesante que un visor de VR de alta gama y un PC a la misma altura para jugar. Teniendo en cuenta, eso sí, que el público de la consola y del PC no comparten, en muchas ocasiones, los mismos intereses. También son dos ecosistemas con diferentes propuestas.

Con una hoja de especificaciones bastante buena, un catálogo con grandes bombazos de lanzamiento, parece que el precio, superior al de la consola (incluso de packs con juegos) son el factor clave que explicaría una tibia recepción inicial de las segundas gafas de realidad virtual de Sony.