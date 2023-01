Sony Interactive Entertainment iniciará el año de una manera muy activa en cuanto al lanzamiento de hardware se refiere. El 27 de enero, verá la luz el DualSense Edge, la variante para jugadores competitivos y profesionales del mando de PS5. Posteriormente, el 22 de febrero, finalmente llegará al mercado el PlayStation VR2, la siguiente generación del headset de realidad virtual, cuyas especificaciones técnicas ya conocemos.

Debido a que el segundo dispositivo se encuentra a la vuelta de la esquina, Sony está revelando algunos detalles que debes tener en cuenta antes de abrir la cartera. Uno de los pocos temas que quedaban pendientes de conocer era su catálogo completo de lanzamiento. Para fortuna de los primeros propietarios del PlayStation VR2, habrá una buena cantidad de opciones para disfrutar.

En total, son 30 juegos los que estarán disponibles el día de lanzamiento, o bien, en las cercanías del mismo. Entre la selección destaca, particularmente, Horizon Call of the Mountain. Sony cree que las experiencias AAA, aquellas que han tenido tanto éxito en sus consolas, también pueden triunfar en la realidad virtual. Por esa razón, apostaron por llevar una de sus franquicias más importantes al PlayStation VR2.

Por lo visto en los avances, Horizon Call of the Mountain mantiene el mismo estándar de calidad visto en la saga principal. Eso sí, Guerrilla Games no estuvo sola en su desarrollo, ya que recibió el apoyo de Firesprite, el equipo con sede en Liverpool especializado en juegos de realidad virtual. De hecho, este estudio fue adquirido por Sony a mediados de 2021, precisamente con la intención de producir más experiencias VR para el PlayStation VR2.

Otro título que seguramente atraerá los reflectores es Gran Turismo 7, que recibirá una actualización gratuita para funcionar en el PlayStation VR2. Por supuesto, no podemos dejar de lado a No Man’s Sky, un título que, pese a su accidentado lanzamiento, poco a poco fue mejorando su experiencia. Hoy en día, es un juego bastante entretenido.

Si lo tuyo es espantarte en la realidad virtual y poner en riesgo tu ritmo cardiaco —y posiblemente hasta tu televisor—, recuerda que Resident Evill Village recibirá una actualización gratuita para el PlayStation VR2. Poco después se le unirá el remake de Resident Evil 4, cuyo lanzamiento está programado para el 24 de marzo de 2023.

Los juegos de lanzamiento del PlayStation VR2: