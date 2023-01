El evento de NVIDIA en el CES 2023 no solo nos dio el lanzamiento de la "nueva" RTX 4070 Ti, sino que también trajo novedades para GeForce Now. El servicio de juegos en la nube ahora ha adoptado una infraestructura basada en la RTX 4080, lo que promete un salto de rendimiento bestial. Algo que no solo se verá reflejado en la potencia disponible para el procesamiento gráfico, sino también en que se podrá jugar con una bajísima latencia y a una tasa de cuadros por segundo mucho más elevada que antes.

Según informó NVIDIA, los superordenadores que se utilizan para dar vida a GeForce Now —conocidos como SuperPOD— ahora serán capaces de ofrecer 64 teraflops de rendimiento gráfico a cada usuario del servicio, gracias a la RTX 4080. Esto no solo es 1,75 veces más que lo que se ofrecía con los SuperPOD anteriores, sino que la firma de Jensen Huang asegura que es más de 5 veces la potencia de una Xbox Series X.

De todos modos, no te emociones demasiado. Los usuarios que deseen experimentar el poder de la RTX 4080 desde la nube tendrán que suscribirse al nuevo nivel Ultimate de NVIDIA GeForce Now. El mismo se lanzará en Norteamérica y Europa antes de fin de mes y costará 19,99 dólares/euros por mes, o 99,99 dólares/euros por semestre. En el resto del mundo se realizará un lanzamiento progresivo en meses venideros, pero con acceso limitado.

Un dato interesante es que los usuarios de GeForce Now RTX 3080 serán actualizados automáticamente a Ultimate. Esto se debe a que el precio de la nueva suscripción es el mismo que se utilizaba en el que antes se consideraba el plan más alto. Por ende, es una medida lógica por parte de NVIDIA.

Los beneficios que la RTX 4080 le dará a GeForce Now Ultimate

Al aprovechar la nueva infraestructura potenciada por la RTX 4080, los suscriptores de NVIDIA GeForce Now se toparán con varios beneficios. Más allá de la potencia antes mencionada, el servicio de juegos en la nube ahora será capaz de renderizar y transmitir juegos a 240 cuadros por segundo, incluso con ray tracing y DLSS 3.0 activados.

Eso sí, los californianos han mencionado que esto estará disponible en juegos como Portal with RTX. De modo que se desconoce si otros títulos no tan optimizados también serán capaces de sacar un provecho tan bestial de la plataforma.

Otro punto notorio es que GeForce Now ahora ofrecerá una latencia "clic a píxel" de apenas 40 milisegundos. Esto se debe a la incorporación de la tecnología NVIDIA Reflex, cuyo fin es brindar una experiencia en la nube que sea lo más parecida posible a una partida local.

Por otra parte, el plan Ultimate será el primero de NVIDIA GeForce Now en ofrecer soporte para monitores ultrawide. La resolución máxima compatible será de 3840 x 1600 píxeles, aunque también funcionará con resoluciones intermedias que han ganado mucha popularidad en pantallas desarrolladas específicamente al público gamer.

NVIDIA quiere llevar los juegos en la nube a otro nivel

Y como si todo esto fuera poco, la plataforma de NVIDIA también da un importante salto para quienes gustan jugar en 4K. Es que, gracias a la RTX 4080, dicha resolución ya no se limitará a 60 cuadros por segundo, sino que se ofrecerá hasta 120 fps.

Sin dudas, NVIDIA GeForce Now está evolucionando a grandes pasos. Tal vez no tenga la popularidad de Xbox Game Pass, pero sigue mostrándose como una alternativa tremendamente atractiva.

Lo que no termina de quedar claro es si la suscripción Ultimate permitirá sesiones más prolongadas que las de RTX 3080, de hasta 8 horas. "Los miembros de Ultimate pueden disfrutar de sesiones de streaming más largas", dice el anuncio. Pero no se ha explicado si esto representa un cambio sobre lo que ya se conocía o no.