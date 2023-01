La serie Miércoles, producida por Tim Burton, seguirá siendo parte del catálogo de Netflix en una futura segunda temporada. Todo según una información divulgada a través de IndieWire que pone fin a los rumores acerca de la posibilidad que la serie abandonara la plataforma. Pero, por ahora, la exitosa producción, convertida en fenómeno audiencia, continúa siendo parte de Netflix.

El desmentido — no oficial — deja claro que lo dicho por The Independent esta semana es, al menos, parcialmente falso. Según el medio, la segunda temporada de Miércoles, todavía no confirmada por Netflix, podría transmitirse en Prime Video. ¿El motivo? El hecho de que Amazon adquirió MGM, el estudio responsable de la filmación de la serie.

También el que detenta la propiedad intelectual de La familia Addams como marca independiente. Pero, según una fuente anónima de IndieWire, el acuerdo para el spin-off de la historia de Charles Addams se cerró mucho antes que el de Amazon. Lo que protege a Netflix y, en especial, cualquier producción derivada que decida filmar. Eso incluye, claro está, la esperada segunda temporada de Miércoles.

Miércoles, un éxito en el mejor momento imaginable

Miércoles, protagonizada por Jenna Ortega y producida por Tim Burton, se convirtió en una de las series más vista en la historia de Netflix apenas cinco semanas después de su estreno. Convertida en fenómeno de audiencia e, incluso, fuente inagotable de memes y videos, la producción llega en un momento propicio. Con el servicio de suscripción atravesando uno de sus momentos más difíciles, el éxito de la historia de la hija mayor de los Addams es una buena noticia.

La producción se ha retransmitido durante 1237 millones de horas durante los primeros 28 días de su lanzamiento. Lo que la convierte en el contenido más exitoso de Netflix, incluso a punto de sobrepasar a la serie insigne del servicio de suscripción: Stranger Things. Su segunda temporada no está confirmada, pero es evidente que para Netflix es de considerable importancia conservar su éxito más importante.

En particular, en medio de medidas financieras y estratégicas que Netflix busca implementar para lograr su rentabilidad. Con Miércoles siendo un suceso a gran escala, Netflix podría utilizar su popularidad para apuntalar su catálogo. Lo que incluye el anuncio de la esperada segunda temporada de la historia e incluso algún spin-off relacionado con el relato central.

Miércoles en medio del debate

Por lo pronto, todo parece indicar que Netflix no tendrá inconvenientes en conservar la propiedad intelectual de Miércoles y su contexto en el futuro. En palabras de IndieWire, Amazon pondera la idea de crear contenido de MGM que no esté incluido en Prime. Por lo que es probable que la serie continúe como parte de la oferta de Netflix. Por ahora, no hay un comunicado oficial sobre ninguna versión. Aunque, sin duda, el desmentido parece ser creíble.

También What’s on Netflix informó de que, incluso si Netflix decidiera no renovar a Miércoles, podría retransmitir la primera temporada hasta el 2032. Lo que quiere decir que la propiedad intelectual sobre la historia imaginada por Charles Addams se extiende por una década. Un caso semejante al de The Sandman, cuyos derechos Netflix comparte con Warner.

¿Podría MGM romper el contrato con Netflix?

Es la pregunta que obsesionó a la prensa especializada durante los últimos días. En especial, después de la complicada situación que Netflix atravesó en su momento con las licencias sobre diversos personajes de Marvel. No obstante, aunque existe la posibilidad de que Amazon rompa el contrato y recupere su licencia, no sería algo sencillo.

En su momento, The Walt Disney Company rescindió anticipadamente su acuerdo de licencia con Netflix. Pero eso obligó al estudio a pagar casi $ 1 mil millones, una cifra que en la actualidad Amazon no puede permitirse. Particularmente, después de llevar a cabo la producción de Los Anillos de Poder y su, todavía en producción, segunda temporada.