El fracaso de las adaptaciones de Los 4 Fantásticos aún resuena en la industria del cine. Primero fueron dos entregas, estrenadas en 2005 y 2007. Los resultados, en cuanto a crítica y taquilla, no fueron satisfactorios. Luego, en 2015, se intentó reiniciar esa saga con otra película. Sin embargo, ocurrió lo mismo que con las anteriores. Uno de los involucrados en ese último proyecto aún recuerda su paso por el largometraje. Se trata de Toby Kebbell, quien interpretó al Doctor Doom, algo que él describe como una mala experiencia.

Los 4 Fantásticos parece estar maldita dentro de las adaptaciones cinematográficas. Mientras diversos personajes entran y salen de los distintos relatos, La Mujer Invisible, Mr. Fantástico, La Cosa y La Antorcha Humana no han sido bien representados. No se trata solo de una mala dirección o un guion cuestionable. También de fracasos actorales que aún son comentados.

Durante una entrevista con Comic Book, Toby Kebbell, Doctor Doom la película de en 2015, lamentó haber sido parte del proyecto. Hasta el punto de dejar la sensación de que, si el intérprete pudiera cambiar algo en su vida, sería esa experiencia debido a lo decepcionante que fue.

Los 4 Fantásticos y el lamento de Toby Kebbell

Aunque la decepción de Los 4 Fantásticos no debe ser atribuida a una sola interpretación, Toby Kebbell es uno de los actores que aún es perseguido por ese recuerdo. A propósito de su paso por la serie Servant, en la que actúa como un personaje con gustos exóticos, Kebbell se permitió bromear en relación con su pasado:

"Definitivamente, me comería un croquembouche entero de bocanadas de placenta en lugar de que me preguntaran si volvería a interpretar a Doctor Doom. 'Oye, estuviste terrible como el Doctor Doom. ¿Volverías? ¿Lo harías otra vez?' Eh, no".

Durante la entrevista, al actor se le reconoció que el fracaso de Los 4 Fantásticos no dependió de él. Aun en ese caso, y con algo de humor, Kebbell marcó distancia en relación con el proyecto: “Tienes toda la razón, no fue mi culpa”, dijo al periodista Russ Burlingame. Sin embargo, su capacidad para reírse de sí mismo no se limitó a ese último comentario:

"No tienen que mentir sobre que soy un buen actor. Estoy en algunas de las peores películas de todos los tiempos. Vi Pagemaster cuando era niño y pensé: 'Esta es una película terrible' y la superé. No me di cuenta de que mi objetivo era arruinar el cine, pero lo hice. Lo logré por completo".

El presente del Universo Cinematográfico de Marvel

Los 4 Fantásticos llegarán al Universo Cinematográfico de Marvel el 14 de febrero de 2025. Entre la última adaptación fallida y la nueva, habrá una diferencia de diez años. No solo es bastante tiempo, en una industria que evoluciona de forma constante, sino que los momentos históricos en cuanto al cine de superhéroes son distintos.

En la actualidad, el Universo Cinematográfico de Marvel está posicionado como la principal franquicia comercial de la industria del entretenimiento. Se trata de un relato estable que, más allá de la calidad de sus producciones, genera réditos económicos favorables y constantes conversaciones sobre sus series y películas.

¿Por qué es importante considerar esto? Los lanzamientos previos de Los 4 Fantásticos se presentaron de forma individual, aislada, sin otros factores que acompañaran a esas producciones. En cambio, la siguiente adaptación se estrenará con toda una narrativa instalada, entre series y películas, en el imaginario del espectador.

Aún se desconoce el elenco que formará parte de esta nueva adaptación de Los 4 Fantásticos. Sin embargo, teniendo en cuenta aspectos como la presencia de Kang el Conquistador y proyectos como Avengers: Secret Wars, se intuye que el rol de estos superhéroes será clave en la fase 6 del Universo Cinematográfico de Marvel.