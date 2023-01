Este año, el iPhone 15 podría llegar con importantes mejoras en el apartado fotográfico gracias a una de las características presentes en los actuales iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max. Según, un informe del analista Jeff Pu visto por 9to5Mac, los modelos base que Apple anunciaría a finales de este año —es decir, los iPhone 15 y iPhone 15 Plus— podrían incluir una cámara principal de 48 megapíxeles. Esta, además, no será la única característica que hereden de los actuales iPhone de gama premium.

En concreto, el analista, que cita a fuentes de la cadena de suministro, cree que los iPhone 15 y iPhone 15 Plus reemplazarían el actual sensor primario de 12 megapíxeles, por uno “de 3 pilas con una lente de 48 megapíxeles de ancho”. Suponiendo que es la misma cámara que incluyen actualmente los iPhone 14 y 14 Pro, podríamos esperar importantes mejoras en cuanto a resolución, con resultados con una calidad hasta 4 veces mayor que el sensor actual. Estas mejoras, eso sí, solo estarían disponibles mediante el modo ProRAW, tal y como sucede en los actuales modelos.

Apple, por otro lado, mantendría una configuración de doble lente en los iPhone 15 y 15 Plus. Podríamos ver, por tanto, el mencionado sensor primario de 48 megapíxeles y una cámara ultra gran angular de 12 megapíxeles. Los modelos base, no obstante, no llegarían con el sensor teleobjetivo, y tampoco con el escáner LiDAR.

El iPhone 15 también podría heredar la isla dinámica del iPhone 14 Pro

El iPhone 15 (y su versión Plus), también podrían llegar con otra característica estrella de los iPhone 14 Pro y 14 Pro Max: la isla dinámica. Esta reemplazaría al notch de los actuales modelos y añadiría, además, nuevas funciones en cuanto a software. Entre ellas, la posibilidad de ver un pequeño reproductor en la también llamada Dynamic Island. También las conocidas como Live Activities, que permiten ver información en tiempo real desde esa área.

Respecto a los iPhone 15 Pro, se espera que una de las principales mejoras sea la integración de una cámara periscopio. Esta permitirá mejorar los resultados de las fotografías ofreciendo un zoom óptico de hasta 6 aumentos.