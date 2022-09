Una de las principales novedades de los nuevos iPhone es la bautizada como 'Isla Dinámica', una alternativa al notch que alberga la cámara para selfies y los sensores necesarios para el funcionamiento de Face ID. Esta, además, es interactiva, y permite realizar diferentes acciones, como acceder rápidamente al reproductor de música o comprobar el temporizador, entre otras opciones. La también llamada Dynamic Island, sin embargo, solo es exclusiva para los iPhone 14 Pro y 14 Pro Max. Los modelos base, en cambio, mantienen el notch tan característico de la compañía. Esto, no obstante, podría cambiar el próximo año, con la llegada de los iPhone 15.

Según Ross Young, CEO de Display Supply Chain Consultants (DSCC), todos los modelos de iPhone 15 podrían llegar con la mencionada Isla Dinámica, por lo que a partir del próximo año dejaría de ser una característica exclusiva para los modelos Pro. Young, eso sí, asegura que los iPhone 15 y 15 Plus no llegarían con una pantalla a 120 Hz, y tampoco incluirían tecnología LTPO. Por lo tanto, no se espera que ambos modelos admitan la pantalla siempre encendida, otra de las características diferenciales de los iPhone 14 Pro.

Con la llegada de la Isla Dinámica en los iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro y 15 Pro Max, Apple eliminaría completamente el notch en sus modelos de iPhone, pues el iPhone SE mantiene los marcos superior e inferior en la pantalla, así como Touch ID como método de desbloqueo.

Así funciona la Isla Dinámica que podría llegar a todos los iPhone 15

La Isla Dinámica que podría llegar a todos los iPhone 15, reiteramos, es una alternativa al notch que hasta ahora Apple ha incluido en todos sus modelos de gama alta. Es, de hecho, una forma inteligente para aprovechar los orificios en la pantalla que se requieren para los diferentes sensores relacionados con la cámara y Face ID. A través de software, Apple adapta la zona de la cámara y crea diferentes accesos directos a las distintas aplicaciones compatibles. Por ejemplo, cuando se está reproduciendo algo desde Apple Music y cerramos la app, el reproductor se traslada rápidamente a la isla dinámica. Sucede algo similar con la navegación en la app Mapas o con el temporizador, entre otras.

El usuario, además, puede interactuar sobre esa isla para realizar acciones rápidas. Entre ellas, comprobar la ruta de Apple Maps, cambiar a la siguiente canción, ver cuánto tiempo le queda al temporizador, etc. El sistema, por otro lado, también aprovecha esta Isla Dinámica mostrando notificaciones en ella. Por ejemplo, un aviso cuando queda un 20 % de autonomía o cuando el iPhone 14 Pro —y los futuros iPhone 15— está cargando.