La inteligencia artificial es el tema del momento. Si bien la atención está centrada en herramientas como ChatGPT o Midjourney, existe una más que podría convertirse en un aliado de quienes descargan imágenes de la web. Watermarkremover es un nuevo servicio que hace honor a su nombre, prometiendo eliminar las marcas de agua de cualquier fotografía o ilustración.

La web, captada por Creative Bloq, es la pesadilla de cualquier experto en derechos de autor. Por medio de un algoritmo de inteligencia artificial, Watermarkremover es capaz de eliminar la marca de agua de imágenes de stock de los servicios más populares. Su funcionamiento es relativamente simple y solo requiere que subas la imagen en su web para realizar el proceso y descargarla limpia.

De acuerdo con la descripción oficial, el primer paso es predecir la ubicación de la marca de agua en la imagen. Posteriormente, separa sus colores del fondo y realiza una reconstrucción en la zona donde estaba originalmente. El servicio ofrece soporte para marcas multicolor o de diferentes diseños y promete mantener la calidad original de la imagen.

En términos prácticos, la IA de Watermarkremover funciona de un modo parecido a las aplicaciones que eliminan sujetos o el fondo de una imagen. El algoritmo detecta, separa y reconstruye la foto. El resultado final dependerá del modelo, aunque para ventaja de sus creadores, el servicio es gratuito. Esto significa puede nutrirse y aprender de manera constante hasta lograr la imagen perfecta.

El punto donde esta herramienta intenta diferenciarse del resto es en la experiencia de uso. Es simple, gratuito y no requiere descargarse una app adicional. ¿Es legal? Bueno, ese es el otro tema importante que trataremos más adelante. En resumen no, no lo es.

Cómo eliminar la marca de agua de tus fotos gratis usando inteligencia artificial

Si te has descargado una foto y tiene marca de agua, tus opciones son usar Photoshop (u otro editor de imágenes), una app dedicada o este servicio. Si optas por el último, solo tienes entrar a la web de Watermarkremover y presionar el botón «Subir imagen» para iniciar el proceso. La herramienta soporta archivos en formato .png, .jpg, .jpeg, y .webp con resolución máxima de 2400 x 2400 píxeles y 25 MB.

Para evitar problemas con imágenes protegidas por derechos de autor, insertamos algunas marcas de agua en fotografías de uso libre bajo la licencia de Unsplash. El algoritmo fue capaz de eliminar aquellas con características típicas, como texto con opacidad menor. Al insertar símbolos o líneas, el modelo ofrece resultados mixtos.

Con marcas de agua similares a las de Getty, el resultado final es malo. El algoritmo no puede eliminar el recuadro con el texto y lo integra al fondo. De igual modo, suprime otros elementos con colores similares e incluso símbolos. La promesa de mantener la calidad de la imagen se esfuma, ya que la inteligencia artificial la modifica más allá de la protección original, como en el siguiente ejemplo.

Por último, una foto con diferentes marcas de agua ofrece resultados mixtos. La principal, al centro de la imagen y parecida a Shutterstock, desaparece y se lleva consigo detalles de la foto. El texto en los bordes no se elimina y deja rastros, por lo que el modelo todavía no es capaz de lidiar con este tipo de protección.

Luego de utilizar Watermarkremover con varias imágenes, los resultados van de regulares a malos. El relleno inteligente de Photoshop elimina de un modo más preciso la marca de agua, aunque en algunos casos requiere tiempo y hacerlo por zonas (sumado al coste de la app).

Remover la marca de agua podría ser ilegal

La marca de agua es un mecanismo de protección que utilizan los creadores de contenido o bancos de imágenes como Getty o Shutterstock para indicar que la foto está protegida por derechos de autor. Removerla con inteligencia artificial usando Watermarkremover o la herramienta de relleno inteligente de Photoshop no está permitido. Los Términos de Uso de Shutterstock establecen que está prohibido retirar una marca de agua o aviso de copyright en el contenido.

Aunque Watermarkremover justifica que la marca de agua «estropea la estética de las imágenes» y explica por qué su servicio es una alternativa para removerlas de forma limpia, se lava las manos y establece que es responsabilidad de la persona el uso que le da a la herramienta.

Teniendo en cuenta la libertad de eliminar las marcas de agua a su gusto, sugerimos que los usuarios no eliminen las marcas de agua de las imágenes para su uso comercial, ni eliminen las marcas de agua de las imágenes con derechos de autor. Los usuarios de esta aplicación son los únicos responsables de cualquier reclamación, daño, coste, gasto, demanda, etc., que presente cualquier tercero en relación con el uso de las imágenes resultantes con las marcas de agua eliminadas. Debes obtener el consentimiento o la aprobación del propietario original de la imagen antes de utilizar las imágenes con marca de agua eliminada para cualquier uso comercial.

¿Cuál es la mejor alternativa entonces? No utilices imágenes con marca de agua. Si necesitas una fotografía para usarla en proyectos personales o comerciales, existen opciones como Unsplash, Pixabay u otros bancos de imágenes. Siempre asegúrate de leer la licencia de uso antes de descargarla.