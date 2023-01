Después de años de no ser usada por nadie, Instagram ha decidido eliminar la que fue una integración bastante polémica en su momento. Sí, se trata de la pestaña Tienda, aquel botón que llegó para sustituir el clásico lugar ocupado por la sección de Notificaciones. Parece que esta integración no ha terminado de cuajar entre los usuarios, por lo que Instagram ha informado su retiro.

Pero no es lo único que cambia. Esto llega como parte de un rediseño de la pantalla de inicio de la aplicación. Ahora, el lugar ocupado por la pestaña Tienda será utilizado por el botón de Reels, que hasta ahora ocupaba una posición privilegiada en el centro de la barra. Mientras tanto, este último volverá a ser dominado por el botón Crear, la clásica cruz desde la que podemos subir imágenes, historias o Reels a nuestra cuenta de Instagram.

¿Se va para siempre la función de Tienda de Instagram? La respuesta es no. Adam Mosseri, director de Instagram, comentó en un vídeo que esta característica seguirá estando disponible en Reels, historias y anuncios. No obstante, ya no habrá una pestaña dedicada a esta característica.

Desde su integración, la app pretendía integrar un lugar donde los comercios con cuentas en Instagram pudiesen publicar y vender sus productos al mismo tiempo. Lamentablemente, para los desarrolladores parece que no ha habido la suficiente tracción por parte de los usuarios como para justificar una pestaña dedicada. Después de todo, la mayor parte de las veces se accedía más por error que por intención.

Los cambios de Instagram llegarán muy pronto

En el mismo vídeo, Adam Mosseri comentó que estas "novedades" llegarán a todos los usuarios en febrero. Todo apunta a un intento de la compañía por volver a sus raíces. Recordemos que hace un par de meses, las celebridades más grandes crearon una campaña donde pedían a Instagram "ser Instagram otra vez". Algo que incluso las Kardashian impulsaron en sus cuentas, dándole más tracción.

Por su parte, Mosseri asegura que se trata de un cambio cuyo objetivo es: "Simplificar Instagram y enfocarse más en lo que intentamos hacer. Intentamos unir a la gente por lo que los gusta". Para ello, quieren enfocarse en tres puntos: inspirar, descubrir y conectar.

Sin embargo, la filosofía de Instagram podría no ser la única razón detrás de este movimiento. Según reporta The Verge, un documento interno deja en evidencia que en Instagram se dieron instrucciones para cortar las funciones de compras dentro de la aplicación. De esta forma, la compañía puede concentrarse en esfuerzos comerciales más centrados en beneficios a través de anuncios.

Asimismo, parece una cuestión de estrategia a nivel psicológico. Llevar el botón de Crear al centro de la pantalla da más prioridad a la creación de contenido, y no al consumo de este, como hasta ahora era la dinámica en Instagram. De esta forma, tal vez la compañía pueda alcanzar mayores cuotas y plantar cara a TikTok, su mayor competidor en la actualidad.