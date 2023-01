La BZRP Music Sessions #53 de Shakira y Bizarrap ya se ha estrenado, y el internet no para de hablar de ello. Tras diseccionar su letra y todas las referencias encontradas en ella, algunos usuarios aseguran que la canción es un plagio de otra lanzada en 2022. En esta ocasión, es el propio Ibai Llanos quien ha salido a opinar al respecto, y en el proceso ha lanzado una divertida pulla a su socio y amigo, Gerard Piqué.

Durante una transmisión en su canal de Twitch, el streamer aprovechó para reaccionar en vivo y en directo a la nueva canción de Shakira y Bizarrap. Durante los más de tres minutos de canción, vemos a Ibai Llanos reaccionar de manera efusiva a los varios segmentos de la canción, pero ha sido una parte específica la que voló la cabeza del conductor. Se trata del fragmento donde Shakira canta "Me dejaste de vecina a la suegra. Con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan". Sin duda alguna, se trata de un momento muy divertido de internet.

Al final de la canción, Ibai Llanos cierra su reacción con un “Descanse en paz Gerard Piqué”. Y es que Shakira no ha puesto pegas a la hora de describir a su expareja y a su nueva novia. La cantante colombiana ha utilizado su sesión con el productor argentino Bizarrap para descargar todos sus sentimientos, y le ha salido muy bien.

Eso sí, Ibai abre un paréntesis en un punto específico de la canción. Según el conductor, Piqué "no ha pisado un gimnasio en su p... vida". Así, Llanos bromea con un "este hijo de p... lo que es un gimnasio lo ha pisado menos que yo".

La relación de Ibai Llanos y Gerard Piqué no detiene al streamer de reaccionar a la sesión de Shakira y Bizarrap

Recordemos que Ibai Llanos y Gerard Piqué no son extraños. Ambos han lanzado emprendimientos en momentos anteriores, siendo el último de ellos un torneo de fútbol 7 con reglas fuera de lo común, pero con cifras que podrían competir con cualquier otro partido. Además, el exfutbolista ya ha aparecido en varios directos en el canal de Ibai.

De hecho, uno de estos directos marca el momento en el que los fanáticos se dan cuenta de que algo marchaba mal entre Shakira y Piqué. Y es que, en una esquina del cuadro, ya se dejaba ver a la actual novia del exfutbolista. Teniendo en cuenta que esto sucedió antes de que todo se diese a conocer, la reacción de los usuarios fue bastante intensa.

Bizarrap y Shakira, por su parte, parecen estar viviendo un momento de éxito nuevamente. La canción cuenta con 31 millones de reproducciones a solo 16 horas de haberse lanzado. La respuesta del público, por su parte, está siendo bastante mixta. Algunos creen que Shakira debió mantener un tema tan delicado en privado, mientras que otros aplauden su capacidad de monetizar su propia desgracia.