Glovo, lejos de depurar sus problemas tras la aprobación de la Ley Rider, sigue en el ojo del huracán. En un nuevo episodio de este tira y afloja entre la compañía y el estado, Trabajo ha vuelto a imponer una sanción multitudinaria a la compañía de reparto. Y van unas cuantas, lo que dispara las alarmas respecto a cuanto aguantará la compañía en esta situación.

Esta vez, la Inspección de Trabajo ha sancionado a Glovo con 38 millones de euros, y le exige otros 19 millones de cuotas no satisfechas a la Seguridad Social. Casi 60 millones extra que tendrá que pagar, si nada cambia, por incumplir sistemáticamente la legislación laboral y hacer caso omiso a la Ley Rider.

Las razones de la sanción son especialmente graves. Según informa el diario El País por fuentes cercanas al Ministerio de Trabajo, Glovo ha sido multada por multa por emplear a falsos autónomos y trabajadores sin papeles en Madrid. Dos cuestiones especialmente relevantes que vuelven a poner sobre la mesa el debate de su modelo de negocio y su encaje con la regulación actual. De hecho, el ministerio cifra los trabajadores sin papeles en 813, lo que se traduce en otros 5,2 millones de euros de sanción.

Los números asustan. No solo por la gravedad de los incumplimientos, también porque si echamos la vista atrás, Glovo lleva acumulados 205,3 millones de euros en su deuda con el estado por incumplir la ley. De esos, 125,3 millones corresponde directamente a las sanciones impuestas y los 80 millones restantes a actas de liquidación de cotizaciones.

Según cifra El País, Glovo ha sido castigada por actuar de forma improcedente con un total de 37.348 falsos autónomos o trabajadores extranjeros en situación irregular. No obstante, la compañía apunta a que las sanciones corresponden al período anterior a la Ley Rider. Y que, esta nueva propuesta de sanción, hace referencia a un modelo operativo que la compañía ya no emplea en España:

Además de no ser consecuencia de la ley rider por ser de un periodo anterior, la propuesta de sanción hace referencia a un modelo operativo que ya no existe en España. No existe ningún informe de la Inspección Laboral ni ningún tipo de pronunciamiento judicial sobre el nuevo modelo inédito actualmente disponible en España”

Declaraciones de Glovo recogidas por El País.