Malas noticias desde AMC. La compañía anunció que Fear The Walking Dead, la primera serie spin-off de The Walking Dead, está a punto de llegar a su fin. Todo indica que la compañía no quiere estirar la historia más allá de lo debido y, por tal motivo, decidieron que la octava temporada será la última. Por lo tanto, los creadores tendrán la oportunidad de cerrar el argumento de forma adecuada.

La importante noticia se produjo durante una presentación en la que AMC reveló parte de sus planes en relación con The Walking Dead. Si bien la serie principal también finalizó el año anterior, eso no significa que la franquicia se despide para siempre de la televisión. De hecho, tras el éxito que tuvo Fear The Walking Dead, su objetivo es lanzar otros spin-offs en el futuro próximo. Sin embargo, primero hay que despedir al actual como se merece.

Dan McDermott, presidente de entretenimiento de AMC Studios y AMC Networks, comentó lo siguiente a The Hollywood Reporter: "Es un año realmente emocionante para el Universo The Walking Dead, ya que concluimos un viaje épico en Fear the Walking Dead, que se convirtió en una de las series más exitosas en la historia de la televisión por cable".

Si no surge ningún imprevisto en el camino, la temporada 8 de Fear The Walking Dead hará su debut durante el presente año. Aunque todavía no tiene una fecha de estreno concreta, todas las miradas apuntan al primer semestre. Por lo tanto, no tendrás que esperar demasiado tiempo para disfrutar su gran final.

Fear The Walking Dead vio la luz en agosto de 2015. Desde su primera temporada atrajo muchos reflectores; en gran parte por el éxito cosechado por la serie principal. Gracias a que la franquicia se ambienta en un mundo post-apocalíptico con zombis, la posibilidad de expandirla narrativamente siempre estuvo latente. Fear The Walking Dead fue tan solo el primer paso de un ambicioso plan que contempla múltiples spin-offs.

El futuro de la franquicia tras Fear The Walking Dead

Como se mencionó anteriormente, todavía hay The Walking Dead para rato. El universo se está expandiendo y, después de Fear The Walking Dead, la siguiente producción estará protagonizada por Rick Grimes y Michonne, dos personajes clave de la historia principal. Por supuesto, Andrew Lincoln y Danai Gurira retomarán sus respectivos papeles. El objetivo de AMC es estrenar esta serie en algún momento de 2024.

Aunque no hay detalles oficiales sobre su argumento, una filtración reciente nos adelantó que el spin-off de Rick y Michonne estará centrada en el amor. No obstante, habrá lugar para los zombis y situaciones de riesgo.

En camino igualmente vienen otros dos spin-offs. El primero, cuyos protagonistas serán Maggie (Lauren Cohan) y Negan (Jeffrey Dean Morgan), ha sido titulado como Dead City. Esta historia sigue a ambos personajes en una peligrosa aventura a través de Manhattan. Por ahora desconocemos cuándo estará disponible.

La otra serie es, quizá, la más esperada por los fans de The Walking Dead. ¿Por qué? Porque su protagonista es el mismísimo Daryl (Norman Reedus). Daryl Dixon abandona la ambientación estadounidense para mostrarnos una Francia devastada por el apocalipsis. Lo más interesante es que el personaje ni siquiera sabe cómo llegó al país europeo. Desgraciadamente, todavía no tiene fecha de estreno.