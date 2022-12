Si creías que el universo The Walking Dead había llegado a su fin con la conclusión de su serie principal, estabas muy equivocado. AMC sabe que tiene un producto bastante rentable en sus manos y no durará en sacarle provecho con más producciones. A los spin-off ya existentes se sumará uno más, protagonizado por dos de los personajes más queridos de la franquicia. Nos referimos, por supuesto, a Rick Grimes y Michonne.

Aunque la productora mencionada ha dedicado esfuerzos para mantener los primeros detalles del spin-off en absoluto secreto, conforme pasa el tiempo se ha ido filtrado información importante. Eso sí, quizá ninguna tan significativa como la que conocerás a continuación. De acuerdo a The Illuminerdy, cuyo historial de filtraciones sobre el mundo del cine y la televisión suele ser acertado, la serie es conocida internamente como Summit.

Ojo, lo anterior no significa que Summit es el título definitivo de la producción basada en The Walking Dead. De hecho, lo más probable es que el equipo de marketing decida optar por otro nombre para que sea más fácil relacionarla con la franquicia.

¿Entonces qué dignifica "Summit"? Bastante, de hecho. Su traducción al español sería "Cumbre". Según el medio citado, es posible que los responsables de la serie la llamen de esa maneran porque, bajo su consideración, es el proyecto más ambicioso en la historia de The Walking Dead. La cúspide de todo lo que hemos visto hasta ahora en cuanto a las adaptaciones televisivas de la franquicia se refiere.

Por otro lado, sería una forma de dejar claro que el sin-off protagonizado por Rick Grimes y Michonne tendrá un peso considerable en toda la narrativa de The Walking Dead. No se descarta, incluso, que a partir de esta historia surjan otras producciones alternativas. Es decir, que Summit se convierta en la nueva serie principal de referencia.

Otro dato no menos importante es que Summit tendrá un argumento centrado en el amor. En The Walking Dead, Rick Grimes y Michonne iniciaron su relación después de ser enemigos, pero será en el spin-off cuando la misma tendrá el espacio que realmente se merece. Eso sí, AMC no quiere extenderla más allá de lo debido, por ello solo contemplan entregar un contenido de 6 episodios. Pero no nos casemos con esa idea, ya que su posible éxito podría provocar una continuación.

Adicionalmente, The Illuminerdy asegura que el rodaje de este spin-off de The Walking Dead iniciará a principios de 2023 en Nueva Jersey. No obstante, su intención es que la serie muestre territorios nunca antes explorados en las otras adaptaciones. Mientras más fresco, por supuesto, será más atractivo para los fans; y quizá para también aquella parte de la audiencia que se bajó del barco hace algunos años.

Si el rodaje transcurre conforme a lo planeado, es muy probable que Summit se estrene a finales del próximo año.