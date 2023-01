Universidades de todas las latitudes de Estados Unidos han bloqueado el acceso a TikTok desde sus conexiones Wi-Fi. Esta práctica a la que se agrega el Estado de Texas ya se venía extendiendo desde hace unos meses, sumando estados como Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Iowa, Oklahoma y Dakota del Sur.

Las instituciones de Estados Unidos han tomado más medidas en contra de ChatGPT y TikTok que frente al porte de armas en sus campus. Las últimas en agregarse a la lista son la Universidad de Texas y la Universidad de Texas A&M. Pero, ¿cuál es la razón detrás de este movimiento? Se trata de una decisión a nivel gubernamental que cada vez se extiende entre más estados de la nación norteamericana.

El veredicto llega de manos de Greg Abbott, gobernador del estado, quien prohibió el uso de TikTok en todas las agencias públicas de la región. Esta decisión parece dibujar el umbral de una guerra de la información, y es que se basa en «la amenaza de que el Partido Comunista Chino gane acceso a la información crítica de los Estados Unidos», según comenta la web gubernamental de Texas.

TikTok recopila grandes cantidades de datos de los dispositivos de sus usuarios —incluyendo cuándo, dónde y cómo realizan actividades en Internet— y ofrece este tesoro de información potencialmente sensible al gobierno chino. Greg Abbott, gobernador del Estado de Texas

TikTok se gana a pulso la desconfianza de los gobiernos de Estados Unidos

Hace un par de semanas, ByteDance, la compañía padre de TikTok, confirmó que recolectaba información privada de algunos usuarios. Eso sí, según la propia empresa —por lo que hay que cogerlo con pinzas—, esto se trata de un caso aislado llevado a cabo por cuatro empleados de ByteDance. Si bien ya se tomaron medidas contra estas personas, Estados Unidos ha decidido comenzar a blindarse.

Pero el país norteamericano parece estar en una batalla bastante contradictoria. Mientras intentan protegerse de los posibles daños de TikTok, la aplicación se ha convertido en la más popular del país. Esto, por supuesto, es un problema a la hora de intentar contrarrestar las consecuencias de una posible vigilancia a gran escala.

¿Afectarán las medidas de las universidades a la popularidad de la plataforma en el país? Es poco probable, ya que con solo apagar la red Wi-Fi de sus dispositivos, los usuarios pueden acceder sin problemas a TikTok mediante datos móviles.

Si las preocupaciones con respecto a TikTok son algo de facto o no, es algo que no se ha podido determinar de forma definitiva. No obstante, cada vez es mayor la presión de los representantes del gobierno en Estados Unidos en su cruzada por frenar la popularidad de la aplicación de vídeos.

Por su parte, el país norteamericano también ha tenido sus escándalos. Reportes del Observatorio de Internet de Stanford rastrean actividades gubernamentales en beneficio de los Estados Unidos en Oriente Medio y Asia. Las compañías detectadas fueron Twitter, Facebook, Instagram y otras.