El nuevo episodio de The Last of Us, disponible en HBO y HBO Max, sorprendió por su combinación entre escenas muy semejantes al material de origen y añadidos argumentales. El resultado es un homenaje que explora el conocido universo y, a la vez, permite a la historia avanzar hacia lugares inéditos. Un cuidadoso equilibrio que el director y guionista Neil Druckmann supo lograr en varios de los momentos más duros de la trama.

En especial, porque el más reciente capítulo de la serie despide a uno de los personajes emblemáticos. Un suceso que la mayoría de los fanáticos seguramente aguardaba, pero que resultó trágico para el resto de la audiencia. Druckmann narró el acontecimiento con sensibilidad y, además, logró recordar que The Last Of Us basa su efectividad en sus protagonistas. Más allá de los monstruos y peligros al acecho, el considerable valor del juego reside en cómo sus figuras más queridas se relacionan entre ellas.

Algo que quedó claro en Infectados, la continuación del extraordinario piloto que rompió récords de sintonía en su estreno. La adaptación avanza hacia sus momentos más complicados y una percepción más dura sobre la naturaleza del mundo en escombros. Algo que el juego profundiza desde varios ángulos distintos, lo mismo que su versión en la pantalla pequeña. Te dejamos las diferencias más notorias con el juego y los easter eggs que muestran las notables semejanzas con el clásico de Naughty Dog.

Un recorrido más cuidadoso por el escenario del desastre

Uno de los puntos más novedosos del capítulo dos de The Last of Us fue su corto prólogo. La narración se enfoca en Yakarta, Indonesia, dos días antes del estallido definitivo. Para entonces, las primeras señales de infección son obvias. El guion incluye a un personaje llamado Ibu Ratna, profesora de micología en la Universidad de Indonesia, que investigará los efectos reales del Cordyceps.

Después de estudiar las muestras y, en especial, el cadáver de un infectado, la científica da una única respuesta a las autoridades locales. “Debe bombardearse todo”, explica. “No hay otra solución”. Algo que después menciona Tess durante el recorrido que ella, Joel y Ellie llevan a cabo por la ciudad de Boston. El personaje relata la manera en que la sugerencia de Ibu Ratna se aplicó como medida desesperada en varias ciudades. Pero solo en algunas funcionó.

Otro agregado es una pequeña secuencia en la que Joel y Ellie conversan en voz baja. La serie de preguntas y respuestas en The Last of Us resulta tensa, pero deja claro que el vínculo entre ambos no es el de un padre y una hija. Tampoco lo será pronto, lo que demuestra que la serie se enfocará en la evolución sobre cómo ambos se perciben entre sí.

Por último, aunque la muerte de Tess sí se detalla en el videojuego y es un suceso mayor, no se resuelve de la misma manera. En el material original, el personaje muere asesinado por un grupo de soldados. En la adaptación, en medio de una explosión desatada que permite a Joel y a Ellie escapar de una multitud de infectados.

Los easter eggs del segundo episodio de The Last of Us

En esta ocasión, Druckmann homenajeó a los fanáticos mostrando detalles muy específicos. Las mochilas que llevan a cuestas Joel y Ellie son idénticas a las de su versión en videoconsolas. Asimismo, la navaja que la niña lleva consigo en buena parte de la trama original.

A la vez, hay algunas referencias a la historia de Left Behind, cuando Ellie explica que se infectó al escaparse y entrar en un centro comercial. Un fragmento de la narración de origen. Por si eso no fuera suficiente, el personaje de The Last of Us comenta que no puede nadar mientras atraviesan un hotel inundado. Uno de los desafíos tradicionales del juego.

Para los jugadores con más atención a lo singular, uno de los más escalofriantes guiños fue incluir las voces de Misty Lee y Phillip Kovats. Ambos retomaron su papel como clickers (chasqueadores) en las mayores secuencias del capítulo. Una decisión que brindó un especial carácter terrorífico a la primera aparición oficial de los infectados en la tercera fase de contagio de The Last of Us.