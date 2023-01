Apple parece tener grandes planes para la próxima generación de su Apple Pencil. Al menos, así lo refleja una nueva patente vista y compartida por Pattently Apple. La compañía ha inventado un nuevo diseño de su lápiz digital capaz de detectar los colores de cualquier superficie en el mundo real, para posteriormente reproducir exactamente esa misma tonalidad en el iPad. Así funciona.

El Apple Pencil patentado por Apple, en concreto, cuenta con diferentes sensores ópticos integrados capaces no solo de detectar los colores de la superficie, sino también la textura. Para ello, Apple utilizaría un captador de color que funcionaría gracias a un detector de luz, el cual, a su vez, utilizaría diferentes fotodetectores para recopilar los respectivos canales de color. El Apple Pencil también tendría un emisor de luz con un espectro de luz ajustable, para poder ajustar mediciones de detección de color.

Por otro lado, el Apple Pencil patentado incluiría una unidad de medida inercial. Se utilizaría “para medir la orientación angular entre el lápiz y un objeto externo durante las mediciones de color”, según describe la patente. Es, precisamente, un componente necesario para poder medir y muestrear la textura de la superficie.

La captación de color y textura, así como las diferentes “mediciones de la apariencia del objeto”, se realizarían de forma inalámbrica. El usuario, por tanto, solo tendría que apuntar con la punta del Apple Pencil al objeto deseado —por ejemplo, la cubierta de un libro— para que el dispositivo pueda detectar el color y, posteriormente, interpretarlo en el iPad.

¿Veremos un Apple Pencil de 3a generación con esta función?

No debemos olvidar, eso sí, que se trata de una patente, y no de un dispositivo en desarrollo, por lo que es probable que no veamos algo final hasta dentro de unos años o que, incluso, nunca veamos un dispositivo con estas características. No obstante, la posibilidad de muestrear los colores del mundo real para después interpretarlos en el iPad, sería, sin duda, una muy buena característica para un muy esperado Apple Pencil de tercera generación.

Apple, de hecho, lleva años manteniendo en su catálogo dos Apple Pencil muy diferentes entre sí y con muy buenas especificaciones. Estos, sin embargo, pueden quedarse un poco atrás teniendo en cuenta los importantes avances en el iPad. El modelo de primera generación, por ejemplo, mantiene el puerto Lightning para cargarlo y realizar la configuración inicial, algo que obliga a los usuarios de un iPad de décima generación a utilizar accesorios adicionales.

El Apple Pencil de segunda generación, por otro lado, cuenta con carga inalámbrica y características más avanzadas que el modelo compatible con el iPad básico. No obstante, lleva desde 2018 sin renovarse. Por tanto, ya va siendo hora de ver una nueva versión con más novedades.