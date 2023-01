Alec Baldwin será acusado de homicidio imprudente por la muerte de Halyna Hutchins. Luego de que el pasado 22 de octubre de 2021 el actor disparara un proyectil que mató a la directora de fotografía de la película Rust, las investigaciones de lo ocurrido no han cesado. La más reciente actualización sobre el caso consiste en una nueva acusación por parte de la fiscalía de Nuevo México.

Cuando se supo el hecho, la noticia sorprendió a toda la industria. En rodajes donde suele haber armas cargadas con balas de plástico, aquella que Alec Baldwin empuñó y disparó tenía una real. Al suceso le siguió la imagen del actor llamando a través de su teléfono móvil, sosteniendo un barbijo, con una expresión de angustia en la cara.

Lo que se describió como un accidente no quedó en ese término. Las investigaciones se han sostenido a través de estos años. Ya no solo se trata de un caso que involucra al actor, sino también a Hannah Gutierrez-Reed, quien era la persona encargada de armería dispuesta para la grabación de la película. Ella será señalada por la fiscalía con el mismo cargo: homicidio imprudente.

La acusación contra Alec Baldwin

Este proceso está siendo liderado por Mary Carmack-Altwies, quien es fiscal del condado de Santa Fe, en Nuevo México. De acuerdo con información de El País, en septiembre de 2022 ella manifestó su interés en llevar el hecho de tribunales penales. Solicitó más recursos económicos para poder desarrollar la investigación a otra escala, con "cuatro juicios separados" (como reseña el medio citado).

En ese proceso, Carmack-Altwies nombró a Andrea Reeb como fiscal para la acusación. Sus nombres encabezan a un equipo de trabajo que investiga lo ocurrido aquel 22 de octubre de 2021. Ese día, Alec Baldwin y el equipo de producción de Rust se encontraban en una iglesia dentro de la finca Bonanza Creek. La escena que se ha compuesto sobre el hecho sugiere que el actor estaba ensayando cómo desenfundar el arma. Lo hacía frente a Hutchins. La acción derivó en un disparo que hirió a la directora de fotografía. Ella murió mientras era trasladada al hospital.

En diciembre de 2021, Alec Baldwin pasó por las cámaras de ABC News para referirse al hecho, como parte de un programa especial. En él comentó:

“No apreté el gatillo. Nunca apuntaría con un arma a nadie y apretaría el gatillo, nunca. (...) Alguien puso una bala real en un arma, una bala que ni siquiera se suponía que estuviera en la propiedad”.

Durante ese programa, el actor también se refirió a la directora de fotografía:

“Pienso en lo que pude haber hecho. Era alguien amada y querida por todos sus compañeros de trabajo. Incluso ahora me cuesta creer lo que ha pasado. No me parece real".

Un poco antes de esa declaración, Alec Baldwin hizo otro comentario, señalando que dentro de la industria del cine abundan las escenas de ese estilo y se tienen distintos protocolos de seguridad para evitar tragedias como esta. En aquel entonces dijo:

“De vez en cuando, hay accidentes en los sets, pero nada como esto. Este es un episodio en un billón, uno en un billón. ¿Cuántas balas fueron disparadas en shows de TV y cine en los últimos 5-7 años? ¿Cuántas? Casi todas sin incidentes. Entonces, lo que ahora debe suceder es que, cuando algo sí sale mal, como en este episodio horrible y catastrófico, hay que tomar medidas… Armas de utilería, de plástico…”.

El hecho sigue entrañando un misterio, luego de que las investigaciones iniciales concluyeran que no se cumplieron algunos de los protocolos de seguridad (como no tener balas reales). La acusación de homicidio imprudente es un capítulo más dentro de un relato que no parece tener un desenlace cercano.