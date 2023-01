Ayer te dimos a conocer que los despidos de Microsoft alcanzaron a algunos estudios de Xbox. Específicamente, a 343 Industries y Bethesda Game Studios. Ahora, un nuevo reporte revela una serie de movimientos que, supuestamente, se están produciendo al interior del equipo responsable de Halo. De ser ciertos, cambiarían el rumbo de la franquicia de manera significativa.

Es bien sabido que 343 Industries ha tenido todo tipo de complicaciones para impulsar Halo desde la partida de Bungie. Ninguno de sus tres títulos desarrollados hasta el momento (Halo 4, Halo 5 y Halo Infinite) ha alcanzado el nivel de calidad y repercusión de las entregas anteriores. Parece, entonces, que en Microsoft se han hartado de esta situación. Los despidos serían tan solo la punta del iceberg.

De acuerdo a Bathrobe Spartan, propietario del Halo Podcast, los de Redmond están realizando cambios profundos en 343 Industries. Primeramente, el estudio habría perdido, aproximadamente, un 30% de su fuerza laboral. No es una cifra menor, pues 343 tiene a una de las plantillas más numerosas de Xbox Game Studios.

Sin embargo, lo más sorpresivo viene a continuación. Microsoft habría decidido que 343 Industries dejará de ser el desarrollador principal de los juegos de Halo. Se mantendrían coordinando la franquicia, pero sin involucrarse directamente en el desarrollo. La creación de los próximos títulos, entonces, quedaría en manos de otros estudios de la compañía.

Halo Infinite, el primer juego afectado por la caída de 343 Industries

Este cambio de rumbo ya tendría consecuencias inmediatas en el futuro de Halo Infinite. Según Bathrobe Spartan, 343 Industries tenía en marcha múltiples contenidos adicionales para la campaña del mencionado juego. No obstante, todos habrían sido cancelados. Microsoft habría ordenado solo seguir adelante con las mejoras y desarrollo de nuevos DLCs para el modo multijugador.

No hay que olvidar que, de acuerdo a Jason Schreier, periodista de Bloomberg, el equipo responsable de la campaña de Halo Infinite fue el más impactado por los despidos en 343 Industries. Ligando ambos reportes, tiene sentido que Microsoft haya prescindido de un grupo de personas cuyos proyectos fueron cancelados.

Ahora bien, no deja de sorprender que Microsoft haya optado por despedir a los creadores de la única modalidad destacada de Halo Infinite. La campaña fue recibida de manera positiva al ofrecer, por primera vez en la historia de la franquicia, un mundo completamente abierto. El multijugador no puede presumir lo mismo, pues ha sido un auténtico desastre desde su lanzamiento. Hasta la fecha, 343 Industries no ha podido convertirlo en un referente de los juegos como servicio.

Por ahora, Bathrobe Spartan no se ha hecho eco de cuáles serán los estudios que desarrollarán los siguientes juegos de Halo. Ya sea entregas pertenecientes a la saga principal, o spin-offs. La comunidad es consciente de la deriva de la franquicia y, desde hace tiempo, han sugerido la intervención de otros equipos para salvar la historia de Master Chef. El más sonado es id Software, quienes han realizado un trabajo fantástico con Doom.

¿Qué tan confiable es este reporte? Bueno, en el pasado ha revelado información correcta sobre nuevos contenidos del multijugador de Halo Infinite. El medio ‌Seasoned Gaming lo respalda, mientras que Windows Central señala que, por el momento, solo ha podido confirmar que sí había contenidos en desarrollo para la campaña en 343 Industries. Aun así, tomémoslo con un grano de sal hasta tener un pronunciamiento oficial por parte de Microsoft.