El Bloc de Notas es una de las utilidades históricas de Windows, pero ha cambiado poco y nada pese al paso de los años. Al menos hasta ahora. Es que Windows 11 está trabajando para cambiar su interfaz y dotarla de pestañas, para que sea más sencillo trabajar en distintas anotaciones sin necesidad de abrir múltiples ventanas del programa.

La novedad se conoció durante el fin de semana, y de un modo bastante peculiar. Fue un propio empleado de Microsoft quien compartió una captura de pantalla en Twitter mostrando la estética renovada del software. "¡El Bloc de Notas de Windows 11 ahora tiene pestañas!", decía el tuit en cuestión.

Sin embargo, la publicación desapareció pocos minutos más tarde. Y con razón. Es que la misma interfaz del programa advertía a los trabajadores de Redmond que no debían filtrar las funciones en desarrollo. "Confidencial - No discutir características ni tomar capturas de pantalla", indicaba un cartel rojo. Evidentemente, no resultó muy efectivo.

Más allá de la eliminación del tuit, la imagen no tardó en viralizarse en portales informativos. Por lo pronto, se desconoce cuándo estará disponible la renovación del Bloc de Notas en Windows 11, pero se especula con que podría llegar a los miembros del programa Insider en los primeros meses de 2023.

La interfaz renovada de la aplicación no solo muestra las pestañas que permiten abrir distintos archivos TXT en una misma ventana. También aparece la tradicional barra de menús con opciones como Archivo, Edición y Ver, sumadas al ícono de ajustes en el extremo derecho de la ventana.

El Bloc de Notas de Windows 11 suma pestañas y sigue los pasos del Explorador de Archivos

Con la inclusión de pestañas en el Bloc de Notas, Microsoft sigue la línea ya vista en el Explorador de Archivos. Recordemos que Windows 11 incorporó la opción de abrir distintas instancias de la citada herramienta utilizando una única ventana. Algo que no solo resulta más estético, sino también más eficiente a la hora de abrir múltiples carpetas.

Lo llamativo del caso es que, al igual que lo sucedido con el Explorador de Archivos, los de Redmond ya habían experimentado con la adición de pestañas al Bloc de Notas. Fue a comienzos de 2018, en Windows 10. Por entonces, la firma estadounidense optó por probar la adición de esta característica en la gran mayoría de sus aplicaciones integradas. Sin embargo, el test en cuestión duró mucho tiempo y las funciones nunca llegaron a la versión final del sistema operativo.

La renovada interfaz gráfica del Bloc de Notas parece formar parte del proceso encarado por Microsoft para refinar tanto la apariencia como el funcionamiento de Windows 11. En su lanzamiento, el sistema operativo fue criticado por la falta de consistencia y la ausencia de características claves en determinados apartados. Sin embargo, con el correr de las actualizaciones, el software ha recuperado varias de las funciones perdidas en comparación con sus predecesores, y ha iniciado el proceso de revitalizar herramientas históricas que ya pedían un lavado de cara.

No olvidemos que, además del Explorador de Archivos, Windows 11 ha traído importantes cambios al Administrador de Tareas. Dicho apartado, casualmente dividido en pestañas desde sus comienzos, ha cambiado su estética por una más similar a la de la pantalla de ajustes del SO. Así, sus principales apartados ahora aparecen en un menú sobre el margen izquierdo de la ventana. Y a esto debemos sumarle la intención de Microsoft de, paulatinamente, dejar en el olvido al histórico Panel de Control.